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сегодня, 15:10 6

Губернатор Приамурья проверил, как поярковские школьники занимаются садовой терапией

Губернатор Приамурья проверил, как поярковские школьники занимаются садовой терапией
Фото: amurobl.ru

В поярковской школе в рамках программы «Мир без границ» реализуется уникальный проект – «Гарденотерпия». Как садовой терапией занимаются амурские школьники, проверил глава Приамурья.

«Первый урожай салата уже собрали, он пошёл на стол детям из пришкольного лагеря. Насадили ещё зелени, чтобы к 1 сентября была свежая. Вот у нас картошка. Здесь огурцы, арбузы», – провела экскурсию для губернатора директор школы Наталья Болкунова. Дети в это время пололи, поливали грядки, собирали урожай огурцов, убирали скошенную траву с газонов.

Проект направлен на то, чтобы дети с нарушениями развития могли расширить жизненное пространство, получить эмоциональное развитие, приобрести эколого-биологические знания и оздоровиться, сообщает пресс-служба областного правительства.

Амурская область стала одной из первых среди российских регионов, где программа гарденотерапии реализуется в школах. Специальные пришкольные участки обустроены в четырех пилотных школах Приамурья: школе № 5 города Свободного, № 10 города Белогорска, Поярковской школе № 1 и Чигиринской школе с углубленным изучением отдельных предметов.

Просмотров всего: 197

#жизнь

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Петрович Я

    Петрович Я
    47 минут назад

    Мы всю жизнь в школе впахивали на огороде. В младших классах за цветами в клумбах ухаживали, а потом и на огороде картошку, капустку, морковку и лук пололи, окучивали, поливали. Студентами на колхозы всем училищем выезжали. Нужно возвращать эту практику в школы, я считаю, а то нынешние дети даже полы в классах не моют, куда это годится вообще. Ростим непонятно кого на свою голову

  • Максим Чехов

    Максим Чехов
    35 минут назад

    В Свободном были плодопитомники в школах, все распалось в 2001 году. И только в прошлом году начали опять возводить теплицы. Нужно с молоду показывать что такое сельское хозяйство в аграрных землях

  • Myxira

    Myxira
    33 минуты назад

    Максим Чехов

    Нужно с молоду показывать что такое сельское хозяйство в аграрных землях



  • Братеев

    Братеев
    19 минут назад

    рейтинг этими поездками не поднять

  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    8 минут назад

    Братеев

    рейтинг этими поездками не поднять



    Не поднять! Но хоть отвлечь от нижних строчек в рейтинге!

  • Максим Чехов

    Максим Чехов
    7 минут назад

    Myxira

    Максим Чехов

    Нужно с молоду показывать что такое сельское хозяйство в аграрных землях





    Что смешного в моих словах?

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