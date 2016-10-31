Губернатор Приамурья проверил, как поярковские школьники занимаются садовой терапией

Фото: amurobl.ru

В поярковской школе в рамках программы «Мир без границ» реализуется уникальный проект – «Гарденотерпия». Как садовой терапией занимаются амурские школьники, проверил глава Приамурья.

«Первый урожай салата уже собрали, он пошёл на стол детям из пришкольного лагеря. Насадили ещё зелени, чтобы к 1 сентября была свежая. Вот у нас картошка. Здесь огурцы, арбузы», – провела экскурсию для губернатора директор школы Наталья Болкунова. Дети в это время пололи, поливали грядки, собирали урожай огурцов, убирали скошенную траву с газонов.

Проект направлен на то, чтобы дети с нарушениями развития могли расширить жизненное пространство, получить эмоциональное развитие, приобрести эколого-биологические знания и оздоровиться, сообщает пресс-служба областного правительства.

Амурская область стала одной из первых среди российских регионов, где программа гарденотерапии реализуется в школах. Специальные пришкольные участки обустроены в четырех пилотных школах Приамурья: школе № 5 города Свободного, № 10 города Белогорска, Поярковской школе № 1 и Чигиринской школе с углубленным изучением отдельных предметов.

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#жизнь

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Галя Ефимова