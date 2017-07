Редкое видео с выступлением группы Nirvana в 1988 году появилось в Сети

Фото: youtube.com

Редкое видео с выступлением группы Nirvana появилось в Сети. Это одно из первых задокументированных выступлений легендарного американского коллектива. Ролик, в котором солист группы Курт Кобейн исполняет несколько песен, опубликован на YouTube-канале Mike Ziegler, передаёт «Лента.ру».

Фрагменты видеозаписи были сделаны 24 января 1988 года в одном из магазинов компании Radio Shack в городе Абердин в Вашингтоне. Порознь эти кадры были известны ранее, однако полная 17-минутная запись, сделанная на следующий день после записи первого демо группы, появилась только сейчас.

Гранж-группа Nirvana была образована в 1987 году вокалистом и гитаристом Куртом Кобейном и басистом Кристом Новоселичем, позже к ним присоединился барабанщик Дэйв Грол. Однако на записи за ударной установкой находится Дейл Кровер. На тот момент группа называлась Ted Ed Fred.

Недолгая, но яркая история группы прервалась в связи со смертью Кобейна 5 апреля 1994 года, но в последующие годы известность команды лишь росла. В 2002 году незавершённая демозапись песни You Know You’re Right, над которой группа работала незадолго до смерти своего лидера, заняла первые строчки мировых хит-парадов. Со времени выхода дебютного альбома записи Nirvana были проданы в количестве 75 миллионов экземпляров по всему миру.

