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В Приамурье водителя шумного автомобиля арестовали на 10 суток

В Приамурье водителя шумного автомобиля арестовали на 10 суток
Фото: surfingbird.ru

Административный арест на 10 суток – такое наказание получил в Благовещенске водитель Toyota Chaser. Уровень шума его автомобиля превысил допустимые нормы. Кроме того, ранее мужчина уже привлекался по статье «Эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума».

«Шумный» автомобиль сотрудники Госавтоинспекции остановили утром 7 июля в областном центре. За рулем Toyota Chaser находился 29-летний мужчина, который к тому же не имел права на управление транспортным средством. При визуальном осмотре автомобиля установлено, что в конструкцию транспортного средства были внесены изменения в систему выхлопа отработавших газов, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, сообщает пресс-служба ГИБДД по Амурской области.

При помощи специального технического средства инспекторы произвели замеры и зафиксировали, что уровень шума глушителя превышает допустимую норму на 11 дБ. При проверке водителя по информационным базам ГИБДД установлено, что ранее в отношении него уже составлялся материал по статье «Эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума». Было выдано требование по устранению указанных нарушений, которое он проигнорировал. В результате за невыполнение законного требования сотрудника полиции водитель арестован на 10 суток.

Госавтоинспекция напоминает, что за эксплуатацию транспортных средств с превышением нормативов уровня шума административным законодательством предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Если указанные «неполадки» не будут устранены в установленный законом срок, то нарушителю грозит административный арест до 15 суток.

Просмотров всего: 701

#транспорт

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Комментарии
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  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    54 минуты назад

    Только плюс

  • oenesterov

    oenesterov
    54 минуты назад

    Дякую, майдан работает.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    33 минуты назад

    Алилуйя! Наконец дебилов в чувство приведут!

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    27 минут назад

    А когда официально разрешат калечить чудаков на букву М, что по ночам носятся с открытыми окнами и музыкой на всю громкость?

  • Максим Чехов

    Максим Чехов
    6 минут назад

    Ну и здорово. Некторые вообще умудряются глушак снять и гонять. Мало 10 суток

  • Smok 2

    Smok 2
    4 минуты назад

    Как так " не имел права на управление транспортным средством " И ранее в отношении него уже составлялся материал по статье «Эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума» ???

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