В Приамурье водителя шумного автомобиля арестовали на 10 суток

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Административный арест на 10 суток – такое наказание получил в Благовещенске водитель Toyota Chaser. Уровень шума его автомобиля превысил допустимые нормы. Кроме того, ранее мужчина уже привлекался по статье «Эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума».

«Шумный» автомобиль сотрудники Госавтоинспекции остановили утром 7 июля в областном центре. За рулем Toyota Chaser находился 29-летний мужчина, который к тому же не имел права на управление транспортным средством. При визуальном осмотре автомобиля установлено, что в конструкцию транспортного средства были внесены изменения в систему выхлопа отработавших газов, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, сообщает пресс-служба ГИБДД по Амурской области.

При помощи специального технического средства инспекторы произвели замеры и зафиксировали, что уровень шума глушителя превышает допустимую норму на 11 дБ. При проверке водителя по информационным базам ГИБДД установлено, что ранее в отношении него уже составлялся материал по статье «Эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума». Было выдано требование по устранению указанных нарушений, которое он проигнорировал. В результате за невыполнение законного требования сотрудника полиции водитель арестован на 10 суток.

Госавтоинспекция напоминает, что за эксплуатацию транспортных средств с превышением нормативов уровня шума административным законодательством предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Если указанные «неполадки» не будут устранены в установленный законом срок, то нарушителю грозит административный арест до 15 суток.

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#транспорт

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Галя Ефимова