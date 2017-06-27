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В Приморье амурские тигры устроили настоящую фотосессию

В Приморье амурские тигры устроили настоящую фотосессию
Фото: vestiprim.ru

Серию ярких фотоснимков с участием семейства амурских тигров получили учёные приморского национального парка «Земли леопарда». Об этом рассказал главный специалист по связям с общественностью нацпарка Иван Раковов, передаёт «Вести: Приморье».

«Одна из автоматических камер впервые застала полосатых хищников за беззаботной игрой, в которой два неугомонных котёнка устроили своей маме (тигрице с номером T 7F) настоящий праздник непослушания, делая селфи и проказничая с фотоловушкой», – рассказал Раковов.

Фотоловушкам удалось заснять игру двух маленьких котят амурского тигра, их игривое нападение на мать, а после – выключение камеры одним из хищников.

«Вдоволь наигравшись, тигрята присоединились к ленивому отдыху матери. Напоследок один из них вновь приблизился к фотоловушке и одним точным ударом раскрыл её корпус так, что карта памяти оказалась снаружи. Тигрёнок точно дал понять: съёмка окончена», – рассказал собеседник издания.

По словам старшего научного сотрудника ФГБУ «Земля леопарда» Дины Матюхиной, тигрица T 7F в 2014 году вырастила троих котят. «Двое покинули Россию и отправились на постоянное место жительства в Китай, а третий поселился недалеко от границы – он фиксируется фотоловушками сразу двух государств», – уточнила Матюхина.

По последним данным, в 2016 году в нацпарке отмечено не менее 22 взрослых тигров и 7 котят. Численность дальневосточного леопарда на территории составляет около 70 особей.

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#Дальний Восток #животные

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