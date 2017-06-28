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сегодня, 14:30 3

Военным Приамурья поступили новейшие эвакуационные машины

Военным Приамурья поступили новейшие эвакуационные машины
Фото: structure.mil.ru

В соединение материально-технического обеспечения Восточного военного округа в Амурской области поступила первая партия новейших эвакуационных машин РЭМ-КЛ. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

Машины РЭМ-КЛ созданы на базе современных грузовиков «Урал-532362». Они предназначены для ремонта и эвакуации военной техники и вооружения как в пункте постоянной дислокации, так и в полевых условиях. Машины имеют колесную формулу 8 на 8, что позволяет эксплуатировать их на всех видах дорог Дальнего Востока.

РЭМ-КЛ может транспортировать автотехнику полупогрузкой или осуществлять ее буксировку с максимальной скоростью до 30 километров в час по грунтовым дорогам и до 50 километров в час по дорогам с твердым покрытием. На машинах имеются краны-манипуляторы ИМ-95, обладающие максимальной грузоподъемностью до 2,83 тонны, и электрогенераторы, позволяющие проводить ремонтные сварочные работы.

«Основные преимущества РЭМ-КЛ над предшественниками заключаются в его высокой проходимости на местности и установленном более мощном и унифицированном оборудовании, позволяющим в сложных полевых условиях восстанавливать или эвакуировать вышедшую из строя технику», – отмечает пресс-служба ВВО.

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#военные #технологии #транспорт

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Комментарии
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  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    нам, простым обывателям, какая польза от этого? грузоподъемность 2, 83т - это хорошо или плохо? много или мало?

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Adolf

    нам, простым обывателям, какая польза от этого?



    Вам, простым обывателям нужно просто зарубить себе на носу, что Родина защищена.

  • Oldlord

    Oldlord
    59 минут назад

    Хорошие машинки!

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