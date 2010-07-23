Заплыв «Дружба» через Амур пройдет 16 июля

Российская и китайская стороны согласовали дату проведения международного заплыва «Дружба» через реку Амур. В этом году он, как и раньше, состоится 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Дату определили по просьбе китайской стороны – в КНР 16 июля отмечают День воды. Начнется заплыв через Амур в 10:00. Российская команда стартует со стороны улицы Артиллерийской – там зрители смогут пожелать участникам успешного финиша. В 10:30 китайская команда отправится со своего берега, она финиширует в 11:00 со стороны переулка Уралова.

Ожидается, что в этом году в международном заплыве примут участие около 300 пловцов: 100 – с российского берега и 200 – со стороны КНР. Участие принимают все желающие, единственное условие – умение хорошо плавать.

Предварительная тренировка и отборочный тур для амурчан состоятся 11 июля на реке Зее. Ориентировочно, участникам предстоит проплыть порядка 800 метров.

В 2016 году заплыв «Дружба» также прошел 16 июля. Годом ранее он состоялся в этот же день.

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Александр Авдеев