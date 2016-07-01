Качество ремонта крыши воскресеновской школы оценил губернатор Приамурья

Фото: пресс-службы правительства Амурской области

Глава Амурской области оценил качество проведенных ремонтных работ в воскресеновской школе Михайловского района. По его словам, нареканий нет.

«Я заехал сюда посмотреть качество ремонта. Делали быстро – за 10 дней, надо было успеть к 1 сентября, и мне было важно самому увидеть, что всё сделали качественно, посмотреть, как кровля повела себя зимой, нет ли нареканий. Строители – молодцы. Сделали быстро и хорошо», – цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.

Главе региона показали саму школу – кабинеты, спортивный зал, инвентарь. В прошлом году воскресеновская школа приняла участие в программе «Развитие физкультуры и спорта в сельской местности». Было выделено более 1,5 миллиона рублей. На эти средства, а также частично и за счёт средств, которые вернул подрядчик за некачественно выполненные работы, из-за чего сорвало кровлю, отремонтирован спортзал, пол, заменены оконные блоки, электроосвещение. Приобретен инвентарь для спортзала: брусья, турник, помимо этого, лавочки, лыжи, форма.

С воскресеновской сельской школы Михайловского района ураганным ветром снесло кровлю в августе прошлого года. До этого ЧП в образовательном учреждении успели установить новую. В итоге из областного бюджета на восстановительные работы выделили почти 2 миллиона рублей, еще более 500 тысяч изыскали в резервном фонде Михайловского района. Был назначен новый подрядчик, который и завершил ремонт крыши.

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#школа

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Галя Ефимова