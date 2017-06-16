Обвиняемую по делу сбитого «пьяного» мальчика отправили под арест до 15 сентября

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Железнодорожный городской суд отправил под арест до 15 сентября Ольгe Алисову – женщину, обвиняемую по делу о ДТП в подмосковной Балашихе, в результате которого погиб шестилетний ребёнок. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ходе судебного заседания следователь заявил, что Алисова нарушила подписку о невыезде, не проживала по своему адресу и не приходила на встречи со следователями, а также сменила место работы.

«Она не отвечала на звонки следователя. Она не явилась в следственное управление 5 и 6 июля, хотя была уведомлена об этом»,– отметил следователь.

По его словам, есть опасения, что Алисова может скрыться от следствия или же оказать давление на потерпевших и свидетелей по данному делу (среди свидетелей по данному делу есть знакомые обвиняемой).

В свою очередь, адвокат обвиняемой Наталия Куракина спросила у следователя, какая была необходимость обвиняемой являться на следственные действия, если она на тот момент уже ознакомилась со всеми материалами уголовного дела. Адвокат также отметила, что все звонки от следователей поступали её подзащитной в ночное время.

Следователь, в свою очередь, заявил на это, что материалы уголовного дела были дополнены и ей необходимо было ознакомиться с ним, а звонили по ночам обвиняемой потому, что днём она не отвечала на звонки. Прокурор выслушал стороны и согласился с позицией следствия, поддержав ходатайство в полном объёме.

15 июня пресс-служба подмосковного главка МВД сообщила о возбуждении уголовного дела по факту гибели шестилетнего мальчика под колёсами автомобиля, которым управляла 31-летняя женщина, во дворе жилого дома в городе Железнодорожном (один из районов Балашихи). Трагедия произошла 23 апреля: машина сбила мальчика и протащила его более десяти метров. Первая экспертиза установила, что во время ДТП маленький мальчик якобы был сильно пьян: согласно данным первого документа, в его крови зафиксировали 2,7 промилле. Алисова заявляла, что «пьяный» ребёнок сам бросился ей под колёса. Повторная экспертиза также подтвердила наличие алкоголя в крови погибшего.

При этом результаты недавней автотехнической экспертизы показали, что в гибели ребёнка виновата водитель наехавшего на него автомобиля Ольга Алисова. Кроме того, специалисты подтвердили, что в следах крови погибшего дошкольника не был обнаружен алкоголь.

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Алексей Воскобойников