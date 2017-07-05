В Благовещенске в результате аварии перевернулся внедорожник
В пятницу, 7 июля, в Благовещенске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Mitsubishi Pajero и Honda CR-V. В результате столкновения Pajero перевернулся и остался лежать на крыше, сообщает ИА «Сканер».
Столкновение произошло на перекрестке улиц Фрунзе и Политехнической. Mitsubishi Pajero ехал по главной – по улице Политехнической – от Краснофлотской. Honda CR-V двигалась ему наперерез по второстепенной улице Фрунзе от Театральной. Водитель второй машины не уступил дорогу, в результате чего и произошло столкновение.
От удара Mitsubishi Pajero перевернулся и лег на крышу. Серьезно никто не пострадал.
Просмотров всего: 1491