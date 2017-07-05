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В Благовещенске в результате аварии перевернулся внедорожник

В Благовещенске в результате аварии перевернулся внедорожник
Фото: ИА "Сканер"

В пятницу, 7 июля, в Благовещенске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Mitsubishi Pajero и Honda CR-V. В результате столкновения Pajero перевернулся и остался лежать на крыше, сообщает ИА «Сканер».

Столкновение произошло на перекрестке улиц Фрунзе и Политехнической. Mitsubishi Pajero ехал по главной – по улице Политехнической – от Краснофлотской. Honda CR-V двигалась ему наперерез по второстепенной улице Фрунзе от Театральной. Водитель второй машины не уступил дорогу, в результате чего и произошло столкновение.

От удара Mitsubishi Pajero перевернулся и лег на крышу. Серьезно никто не пострадал.

Просмотров всего: 1491

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Мазепа

    Мазепа
    1 час назад

    И снова Бабы за рулем!!!

  • vedun

    vedun
    1 час назад

    Мазепа

    И снова Бабы за рулем!!!



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