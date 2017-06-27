На полках магазинов Приамурья выявили поддельную молочную продукцию

Фото: masterok.livejournal.com

Роспотребнадзор выявил в Амурской области факты продажи фальсифицированной молочной продукции. На ее упаковках указана недостоверная информация.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области, речь идет о следующих товарах:

– молоко цельное сгущенное с сахаром производства ООО «Обоянский молзавод», адрес: Курская область, город Обоянь, улица Набережная, 27 (по указанному адресу ООО «Обоянский молзавод» не существует);

– молочная продукция, производителем которой, согласно маркировке на этикетке, являются ОАО «Вамин-Татарстан» и его филиалы (с мая 2013 года ОАО «Вамин-Татарстан» прекратило свою деятельность и признано банкротом, в связи с чем существует вероятность нелегального производства фальсифицированной молочной продукции);

– масло сладко-сливочное «Традиционное», массовая доля жира 82,5 %, производство ООО «Экопродукт» (Новосибирск, улица Воинская, 63; фактический адрес: город Новосибирск, улица Звездная, 4/1; отсутствует по юридическому и фактическому адресам);

– масло несоленое сладко-сливочное «Крестьянское», массовая доля жира 72,5 %, изготовленное ООО «СбытПродСервис», Челябинская область, город Озерск, улица Индустриальная, 10 (по указанному адресу данного предприятия не существует).

Кроме того, выявлена продажа фальсифицированного сыра. На его этикетке указана следующая информация: сыр «Сметанковый» с товарным знаком «Бондари», массовая доля жира 50 %, производитель ООО «Бондарский сыродельный завод», расположен по адресу: Тамбовская область, Бондарский район, село Бондари, улица Первомайская, 8.

Оригинальная этикетка производителя

Этикетка сыра, продаваемого на территории Амурской области

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#здоровье #происшествия #торговля

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Александр Авдеев