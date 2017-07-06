В Приамурье идет циклон: ожидаются ливни и грозы

Фото: politonline.ru

Циклон надвигается на Приамурье. По прогнозам синоптиков, 10-11 июля по области ожидаются сильные ливни и грозы, а также усиление ветра, порывы которого могут достигать 11-22 метров в секунду.

Специалисты МЧС России предупреждают, что очень сильные дожди, ливни, грозы могут вызвать повышение уровней воды на малых реках. Кроме того, непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи. Возникает риск травматизма среди людей.

Пока жара в Приамурье не сдает своих позиций, устанавливая все новые рекорды. Первый был зафиксирован 13 июня – плюс 34 градуса. Второй пришелся на 4 июля – плюс 35 градусов. И, наконец, 5 июля уличные термометры показали +36,7 градуса.

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#жизнь

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Галя Ефимова