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сегодня, 13:31 8

В Приамурье идет циклон: ожидаются ливни и грозы

В Приамурье идет циклон: ожидаются ливни и грозы
Фото: politonline.ru

Циклон надвигается на Приамурье. По прогнозам синоптиков, 10-11 июля по области ожидаются сильные ливни и грозы, а также усиление ветра, порывы которого могут достигать 11-22 метров в секунду.

Специалисты МЧС России предупреждают, что очень сильные дожди, ливни, грозы могут вызвать повышение уровней воды на малых реках. Кроме того, непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи. Возникает риск травматизма среди людей.

Пока жара в Приамурье не сдает своих позиций, устанавливая все новые рекорды. Первый был зафиксирован 13 июня – плюс 34 градуса. Второй пришелся на 4 июля – плюс 35 градусов. И, наконец, 5 июля уличные термометры показали +36,7 градуса.

Просмотров всего: 2824

#жизнь

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    2 часа назад

    А эти бездельники МЧС все свое мягкое прикрывают, они информируют. Население за тупых содержат, все прекрасно знают что летом идет дождь. ВВП обрати на этих лоботрясов внимание, при их исчезновении не кто не обратит внимание, а бюджету будет полегче. Есть куча структур которые могут информировать населения, в данном случаи Е.Печкина

  • Монстриха

    Монстриха
    2 часа назад

    я не знаю где они увидели +36, когда днем было как то все+ 38

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Надеюсь город не зальет, как в Ульяновске.

  • krasnova

    krasnova
    2 часа назад

    У нас сейчас на градуснике уличном на западной стороне ( солнце еще не светит) +40 С. Вот так то

  • Дочь Алексея

    Дочь Алексея
    1 час назад

    Скорее бы новый год...

  • Блохер

    Блохер
    1 час назад

    Идет ливень и гроза. Виноват МЧС, бездельники.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    59 минут назад

    А в Москве и Питере готовятся к похолоданию...

  • Алиса65

    Алиса65
    46 минут назад

    Случайно не ожидается освещение двора по ул. Советской, 7, Авиационной, 20, 22,24,26, Железнодорожной ,3. Большой двор, а темно, как... Впрочем, дождаться чего - то дельного от нашей белогорской администрации напрасные надежды....

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