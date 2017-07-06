Прогноз погоды на 8 июля: амурчан по-прежнему ждет жара

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8 июля, в субботу, в Амурской области будет переменно облачно, местами по северу пройдет слабый и умеренный дождь, гроза. Днем по крайним северо-западным районам ожидается сильный дождь. Ночью в отдельных районах опустится туман. Будет дуть восточный, юго-восточный ветер со скоростью до 5, местами – до 13 метров в секунду.

Температура ночью составит +18...+23, днем – до +37 градусов. Местами по северу будет +25...+30 градусов.

В Благовещенске ночью и днем малооблачно, без осадков. Скорость юго-восточного ветра ночью составит 5-10, днем – 7-12 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 24, днем – до 33-35 градусов.

7 июля температура воды в Амуре – 28, Зее – 26 градусов.

Погода в Приамурье постепенно меняется. 10-11 июля на смену жаре придет циклон. Он принесет ливни, сильные ливни с грозами и порывами ветра до 17-22 метров в секунду.

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#погода

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Нина Гвоздкова