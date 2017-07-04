Лукашенко: мы с Кожемяко договорились о том, чтобы Сахалин никогда не закупал сельхозпродукцию

Фото: sakhalin.gov.ru

На Сахалине осенью начнет работать крупный животноводческий комплекс, который создается при поддержке Республики Беларусь. На острове возводятся крупная молочно-товарная ферма на 1 000 голов основного стада и агрогородок, сообщает сайт правительства Сахалинской области. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал предприятие образцово-показательным.

«Оно станет примером и для других местных хозяйств, этот опыт будет тиражироваться в регионе, – продолжил мысль Александр Лукашенко. – В течение последних лет наш министр сельского хозяйства регулярно бывает на острове и налаживает такое сотрудничество. Мы договорились с губернатором Кожемяко о том, что поделимся своими лучшими технологиями, дадим в помощь специалистов и технику, поставим высокопродуктивный скот. Будем вместе добиваться того, чтобы Сахалин не покупал сельскохозяйственную продукцию, а производил ее сам».

Молочно-товарная ферма в Раздольном – это более трех десятков различных сооружений. В их числе – доильно-молочный блок на 40 животных, 11 сенажных траншей общей вместимостью 42 тысячи тонн и навес для сена, который укроет еще 50 тонн кормов. Ферма будет иметь собственные дизельную станцию, котельную, очистной комплекс и резервуары под воду. Крупный рогатый скот разместят в 6 больших помещениях. Это три коровника площадью по 3,7 тысячи квадратных метров каждый и еще 3 телятника чуть меньших размеров – по 2,7 тысячи квадратов.

«Для нас в этом проекте – всё новое. Комплекс спроектирован белорусскими коллегами. За основу взяли уже действующую в этой стране молочно-товарную ферму с беспривязным содержанием скота и доильным залом на 40 коров типа "Параллель". Процесс доения на такой установке продолжается практически весь день – одних животных сменяют другие. Молоко идет непрерывным потоком, – сообщил исполняющий обязанности генерального директора АО "Совхоз Корсаковский" Сергей Шаманаев. – Впервые для острова крыши коровников на ферме получили особые световентиляционные коньки из поликарбоната. В любое время года они обеспечивают оптимальный микроклимат, увеличивается освещенность помещений. Коровы лучше питаются, и как следствие, растет продуктивность. Бетонные полы будут иметь резиновое покрытие. Это важно в условиях сырого климата – животные на такой поверхности не скользят и не травмируют копыта».

На животноводческом комплексе уже начали готовиться к завозу высокопродуктивного скота. Первые партии коров из Республики Беларусь сюда доставят в августе-сентябре. Работать на новом предприятии будут около 70 специалистов.

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#Дальний Восток #сельское хозяйство #экономика

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Василий Кленин