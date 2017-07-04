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сегодня, 13:10 12

Лукашенко: мы с Кожемяко договорились о том, чтобы Сахалин никогда не закупал сельхозпродукцию

Лукашенко: мы с Кожемяко договорились о том, чтобы Сахалин никогда не закупал сельхозпродукцию
Фото: sakhalin.gov.ru

На Сахалине осенью начнет работать крупный животноводческий комплекс, который создается при поддержке Республики Беларусь. На острове возводятся крупная молочно-товарная ферма на 1 000 голов основного стада и агрогородок, сообщает сайт правительства Сахалинской области. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал предприятие образцово-показательным.

«Оно станет примером и для других местных хозяйств, этот опыт будет тиражироваться в регионе, – продолжил мысль Александр Лукашенко. – В течение последних лет наш министр сельского хозяйства регулярно бывает на острове и налаживает такое сотрудничество. Мы договорились с губернатором Кожемяко о том, что поделимся своими лучшими технологиями, дадим в помощь специалистов и технику, поставим высокопродуктивный скот. Будем вместе добиваться того, чтобы Сахалин не покупал сельскохозяйственную продукцию, а производил ее сам».

Молочно-товарная ферма в Раздольном – это более трех десятков различных сооружений. В их числе – доильно-молочный блок на 40 животных, 11 сенажных траншей общей вместимостью 42 тысячи тонн и навес для сена, который укроет еще 50 тонн кормов. Ферма будет иметь собственные дизельную станцию, котельную, очистной комплекс и резервуары под воду. Крупный рогатый скот разместят в 6 больших помещениях. Это три коровника площадью по 3,7 тысячи квадратных метров каждый и еще 3 телятника чуть меньших размеров – по 2,7 тысячи квадратов.

«Для нас в этом проекте – всё новое. Комплекс спроектирован белорусскими коллегами. За основу взяли уже действующую в этой стране молочно-товарную ферму с беспривязным содержанием скота и доильным залом на 40 коров типа "Параллель". Процесс доения на такой установке продолжается практически весь день – одних животных сменяют другие. Молоко идет непрерывным потоком, – сообщил исполняющий обязанности генерального директора АО "Совхоз Корсаковский" Сергей Шаманаев. – Впервые для острова крыши коровников на ферме получили особые световентиляционные коньки из поликарбоната. В любое время года они обеспечивают оптимальный микроклимат, увеличивается освещенность помещений. Коровы лучше питаются, и как следствие, растет продуктивность. Бетонные полы будут иметь резиновое покрытие. Это важно в условиях сырого климата – животные на такой поверхности не скользят и не травмируют копыта».

На животноводческом комплексе уже начали готовиться к завозу высокопродуктивного скота. Первые партии коров из Республики Беларусь сюда доставят в августе-сентябре. Работать на новом предприятии будут около 70 специалистов.

Просмотров всего: 873

#Дальний Восток #сельское хозяйство #экономика

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • демиург13

    демиург13
    2 часа назад

    Олежко опять коровок стал возить...)))))))))

  • Adolf

    Adolf
    2 часа назад

    демиург13

    Олежко опять коровок стал возить...)))))))))



    любимая тема. опять коровки передохнут от заразы заморской

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    демиург13

    Олежко опять коровок стал возить...)))))))))



    Прибыльное дельце однако, лишь бы с голода не подохли, как в АО.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Еще бы люди рыбку свою ели по доступной для себя цене .

    Обсуждение новости:

    Сахалинец удивился московским ценам на островные консервы.

    https://forum.sakh.com/?sub=1635740

    Потому что Кожемяко

    Пионерский 12:51 Ответить #

    ПотомуША, нам их из Москвы и поставляют, так что всё в порядке.

    Всё_приплыли 12:44 Ответить #

    ДАВНО известный факт! Ещё лет 10 назад банка гидростроевской икры там стоила дешевле, чем у нас.

    Aleksandr0509 12:44 1 1 Ответить #

    Вы лучше спросите по какой цене Гидрострой продает в Москву и по какой местным. И тогда у вас будет понимание по ценам

    [анонимная 61966] 12:43 Ответить #

    А в соседней теме пишут: почему пенсионеры уезжают с области.

    Wdby 12:43 Ответить #

    Острова, на которых с каждым годом так хочется жиииить !

    Mamonton 12:41 2 Ответить #

    что? только один удивился?

    Azrael96 12:41 1 Ответить #

    Вывод: хочешь полакомиться сахалинскими деликатесами, слетай в Москву ??. Москвичи думают, что сахалинцев объедаются морскими дарами, да и не только москвичи.

    (Добавлено через 1 минуту)

    Вместо ? Конечно же !!! ??

    [анонимная 66069] 12:41 Ответить #

    Я в принципе удивилась московским ценам на продукты, которые дешевле сахалинских

    (Добавлено через 1 минуту)

    У нас остров барыг

    [анонимная 78105] 12:36 1 Ответить #

    А тем временем губернатор САХАЛИНСКОЙ области кожемяко рассказывает нам о "доступной" сахалинской рыбе...

    [анонимно 76279] 12:34 4

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Кожемяко - убийца регионов!!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Ничего не напоминает?

    Сахалинский «Зоо-Бухенвальд»: племенной скот сжигают и тайно хоронят

    В совхозе Южно-Сахалинский, который, по заверению островных властей, наряду с АО «Мерси Агро Сахалин», должен стать резидентом ТОР «Южная», издеваются над племенными буренками, приобретенными за бюджетные деньги. Скот умирает от голода и холода. Сотрудникам, которые пытаются докричаться до областных властей, затыкают рты и грозят увольнением, о ситуации в совхозе, который пора переименовать в «Зоо-Бухенвальд», корреспонденту ИА REGNUM сообщила областной депутат Галина Подойникова.

    Подробности: https://regnum.ru/news/2256416.html

    Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    2 часа назад

    В Амурке разводил из Австралии скот, угробил друг Котелкин Д.В. Ждите Сахалин повторения сценария.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Ни денег, ни фермы: на Сахалине пропали 2 миллиарда рублей

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    42 минуты назад

    Министр сельского хозяйства Сахалина и его заместитель в наручниках. Куда-то пропали 2 миллиарда рублей, а ведь крупная сумма должна была пойти на постройку мегафермы и поднять сельское хозяйство региона.

    Подробности: https://www.youtube.com/watch?v=8rXh7-nN0F0

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    37 минут назад

    КОЖЕМЯКО-фашист, предатель родины! Иначе его никак не назовешь! ВОР должен сидеть в тюрьме!

    Развалил всё что было, и народ местный душит, не дает развиваться местным фермерам!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    29 минут назад

    Сергей Труш

    Ничего не напоминает?



    НотаЛя! ....!....!....!...!....!....!....!....!....!....!....!



    Бурёнок жалко



  • ЛайКа

    ЛайКа
    27 минут назад

    Схема отработана, работа идёт, результат виден!

    НотаЛя!тЪ

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