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сегодня, 13:03 0

Один из пропавших в Зейском районе мужчин нашелся

Один из троих мужчин, которые на днях пропали в Зейском районе, найден. Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ, выяснилось, что амурчанин заблудился. 6 июля около 19:00 он сам пришел в поселок Тунгала.

Как сообщало Амур.инфо, мужчина 3 июля пропал на реке Улэгиркан, недалеко от поселка Тунгала. В этот день двое амурчан на вездеходе отправились на рыбалку. Внезапно одному из них стало плохо, и он вернулся к оставленному неподалеку вездеходу. Чуть позже он отправился к реке, но своего приятеля там не обнаружил. В течение дня мужчина вел самостоятельные поиски, а затем обратился за помощью к спасателям.

Судьба еще двоих пропавших в Зейском районе остается неизвестной.

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#происшествия

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