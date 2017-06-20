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сегодня, 12:33 1

Благовещенск готовится к историческому полумарафону

Благовещенск готовится к историческому полумарафону
Фото: inshe.tv

Почти 300 человек из России и зарубежья уже изъявили желание принять участие в первом амурском полумарафоне «Первопроходцы-Марафонцы. Бег к мечте». Он пройдет в Благовещенске 16 июля и будет посвящен 159-й годовщине подписания императорского указа о присвоении станице Благовещенской статуса города, сообщает информационная служба «Дорожного радио».

Любительские забеги пройдут по историческим местам Благовещенска на дистанциях 5, 10 километров и 21 километр 100 метров. Организаторы отмечают, что участие платное.

«Вырученные средства мы хотели направить на популяризацию бега в Амурской области и на улучшение внешнего вида набережной: сделать маршрутизаторы. Например, сделать нулевым километром площадь Ленина и отмерить расстояния в разных направлениях. Изготовим таблички, установим их, чтобы людям, занимающимся бегом, было понятно», – рассказала автор проекта Альбина Попова.

Для участия в полумарафоне необходимо зарегистрироваться до 10 июля. Однако для тех, кто не успеет это сделать, организаторы приготовили специальную дистанцию – 1 858 метров. На ней можно будет пробежать и без регистрации.

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#отдых #спорт

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Комментарии
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  • Гагусик

    Гагусик
    2 часа назад

    Цель- популяризация бега, но если хочешь пробежать-давай денежку. У народа нет денег и здоровья. Хотите популяризации - хотя бы создайте условия, а то надоели эти потные вонючки, пробегающие мимо тебя на набережной. Проложите им отдельно грунтовую дорожку исключительно для бега. А вообще народ стал бегать, каждое утро на стадиочике все новые лица, раненько не леняться, 7 утра, бегают, подтягиваются, радует что много совсем молодых. Бег- не мода века, бег- это здоровье человека!

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