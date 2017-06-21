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7июля
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сегодня, 11:48 0

В Приамурье подорожали фотоаппараты, роликовые коньки и холодильники

В Приамурье подорожали фотоаппараты, роликовые коньки и холодильники
Фото: holodilki.com

Амурстат опубликовал данные о ценах в Амурской области за июнь текущего года. Судя по статистике, стоимость продовольственных товаров сильно не изменилась, а вот заметно подорожала группа непродовольственных. При этом ощутимо выросла цена на фотоаппараты, футбольные мячи, роликовые коньки и холодильники.

Так, фотоаппараты выросли в цене на 5,6 %, футбольные мячи – на 2,9 %, а роликовые коньки – на 2,7 %, холодильники стали дороже на 2,6 %, краски и эмали – на 2,3 %. Также прибавили в цене простые карандаши, альбомы для рисования и школьные рюкзаки.

А вот дешевле стали свежесрезанные цветы – на 4,2 %, школьные сорочки (на 1,9 %) и медицинские ртутные термометры (на 1,6 %). Кроме того, незначительно подешевели смартфоны и электрочайники.

Продовольственные товары сильно не изменились в цене. Что-то ненамного подорожало, что-то – подешевело. Так, стали дешевле на 7,4 % куриные яйца, вместе с тем на 4,6 % подорожала соленая и копченая рыба.

В июне в Приамурье стоимость продуктовой корзины составила в среднем 4 364 рубля.

Фото: Амурстат

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#экономика

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