Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:32 0

Жителям Селемджинского района запретили ходить в лес

Жителям Селемджинского района запретили ходить в лес
Фото: zakagioboi.ru

С 4 июля на территории Селемджинского района Приамурья действует режим чрезвычайной ситуации в лесах. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ.

Для населения района это означает временный запрет на посещение лесов. Кроме того, под запрет попадает приготовление еды на природе с разведением огня.

По состоянию на 7 июля в Селемджинском районе действуют четыре природных пожара. Один из них – в месте, труднодоступном для пожарных. Его распространение сейчас контролируют спецслужбы.

Просмотров всего: 503

#пожары #природа

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 4

В Белогорске нашли тело утонувшего подростка

сегодня, 10:19
Общество 6

В Приамурье военная техника уничтожила четыре гектара дикорастущей конопли (видео)
Происшествия 2

На Зее инспекторы ГИМС ловили катер, заплывший в зону купания (фото)
Общество 25

Амурчане из-за аномальной жары могут остаться без света