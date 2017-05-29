Жителям Селемджинского района запретили ходить в лес

Фото: zakagioboi.ru

С 4 июля на территории Селемджинского района Приамурья действует режим чрезвычайной ситуации в лесах. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ.

Для населения района это означает временный запрет на посещение лесов. Кроме того, под запрет попадает приготовление еды на природе с разведением огня.

По состоянию на 7 июля в Селемджинском районе действуют четыре природных пожара. Один из них – в месте, труднодоступном для пожарных. Его распространение сейчас контролируют спецслужбы.

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#пожары #природа

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Александр Авдеев