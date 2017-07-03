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сегодня, 11:18 0

Двое мужчин за ночь похитили со склада в Благовещенске 1,3 тонны картофеля

Двое мужчин за ночь похитили со склада в Благовещенске 1,3 тонны картофеля
Фото: kartofan.org

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух мужчин. Амурчане за одну ночь похитили со склада в областной столице 1,3 тонны картофеля. Однако дело было прекращено.

Как сообщает пресс-служба суда, кража произошла в феврале 2017 года. Двое амурчан согласились на предложение человека, личность которого не установлена, совершить кражу картофеля. В тот же день поздно вечером все трое приехали на автомобиле к базе на Новотроицком шоссе, на территории которой расположен склад. Они открыли ворота и вынесли тридцать четыре сетки картофеля, которые погрузили в автомобиль и увезли.

Вес похищенного составил 1 332 килограмма. Ущерб оценили в 23 979 рублей.

Между тем, от лица, которое проходило потерпевшим по уголовному делу, поступило заявление о его прекращении в связи с примирением сторон. Государственный обвинитель и защитники против этого не возражали. В итоге суд прекратил уголовное дело в отношении мужчин.

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#закон #криминал #происшествия #суды

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