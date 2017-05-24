Обвинения родителей в адрес Амурского кадетского корпуса проверит комиссия

С 10 июля в Амурском кадетском корпусе начнет проводить проверку комплексная правительственная комиссия. В нее вошли представители областных властей и общественных объединений. Комиссию сформировали после того, как родители курсантов обратились с жалобами в ОНФ.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», родители пожаловались на драки между кадетами, вымогательство у более слабых воспитанников денежных средств и личных вещей, на нежелание воспитателей и руководства реагировать на жалобы кадетов и их родителей. Кроме того, говорили о нарушениях распорядка дня в кадетском корпусе, психологическом давлении на курсантов и родителей. ОНФ собрался проводить проверку по этому обращению.

В областном правительстве сообщили, что уже сформирована комплексная комиссия, которая с 10 июля начнет проверять всю работу АКК.

В комиссию вошли представители Народного фронта, общественной палаты, педагоги, представители областного минюста и другие специалисты. Будет проверяться организация учебного процесса, воспитательной работы, финансово-хозяйственная деятельность.

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Василий Кленин