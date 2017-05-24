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Обвинения родителей в адрес Амурского кадетского корпуса проверит комиссия

Обвинения родителей в адрес Амурского кадетского корпуса проверит комиссия

С 10 июля в Амурском кадетском корпусе начнет проводить проверку комплексная правительственная комиссия. В нее вошли представители областных властей и общественных объединений. Комиссию сформировали после того, как родители курсантов обратились с жалобами в ОНФ.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», родители пожаловались на драки между кадетами, вымогательство у более слабых воспитанников денежных средств и личных вещей, на нежелание воспитателей и руководства реагировать на жалобы кадетов и их родителей. Кроме того, говорили о нарушениях распорядка дня в кадетском корпусе, психологическом давлении на курсантов и родителей. ОНФ собрался проводить проверку по этому обращению.

В областном правительстве сообщили, что уже сформирована комплексная комиссия, которая с 10 июля начнет проверять всю работу АКК.

В комиссию вошли представители Народного фронта, общественной палаты, педагоги, представители областного минюста и другие специалисты. Будет проверяться организация учебного процесса, воспитательной работы, финансово-хозяйственная деятельность.

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#военные #происшествия #школа

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Комментарии
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  • Мазепа

    Мазепа
    55 минут назад

    Давно пора проверить кадетский корпус, Педагогов на судимость, и псих пригодность, наставить везде онлайн камер, что бы родители могли в любой момент посмотреть за своим чадом и всё! минимум затрат и все довольны.

  • Irenка

    Irenка
    25 минут назад

    Да, отбор туда жесточайший,а помойка полная!!! Столько сил потратили , денег, врачей прошли как в космос, не прошли, зато намекнули про деньги!!!! Давайте пройдете без проблем!!! Помойка а не кадетское учреждение!

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