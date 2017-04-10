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сегодня, 11:05 1

Дополнительный зал для регистрации молодоженов в «Островах» откроют позже

Дополнительный зал для регистрации молодоженов в «Островах» откроют позже

В Благовещенске отложили открытие дополнительного зала для регистрации молодоженов. 7 июля его планировали открыть в «Старом городе» торгового центра.

«Пока не сложилось с арендатором, поэтому будем после праздников продолжать эту тему», – прокомментировала начальник управления ЗАГС по Амурской области Наталья Томилова. По ее словам, с руководством центра пока ведутся переговоры.

«Мы попросили празднично-оформленную схему, как доехать до этого зала, чтобы не плутали наши молодожены. Они своевременно не смогли ее оформить, поэтому нам пока от этой мысли пришлось отказаться, чтобы не испортить праздник тем, кто вступает в брак. Это планируется позже. Может быть, на следующей неделе начнем пробовать», – рассказала Наталья Сергеевна.

Как сообщало Амур.инфо, пока площадку арендуют только на летний период. Где провести торжество, будут выбирать сами молодожены.

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#жизнь

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Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Jeikob

    Jeikob
    56 минут назад

    Давайте уж, мы запланировали

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