В военкомате Благовещенска покрестили более 100 призывников
В Благовещенске в сборном пункте военного комиссариата Амурской области более 100 призывников приняли крещение. Об этом сообщает «Благинформ».
Таинство над будущими защитниками Отечества было совершено в молитвенной комнате сборного пункта. Крестил ребят клирик Гавриило-Архангельского храма иеромонах Сергий (Бабич).
В течение двух месяцев священник также проводил с призывниками беседы-лекции на темы веры и служения в армии. После этих встреч 126 юношей выразили желание стать православными.
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