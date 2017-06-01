В военкомате Благовещенска покрестили более 100 призывников

Фото: blaginform.ru

В Благовещенске в сборном пункте военного комиссариата Амурской области более 100 призывников приняли крещение. Об этом сообщает «Благинформ».

Таинство над будущими защитниками Отечества было совершено в молитвенной комнате сборного пункта. Крестил ребят клирик Гавриило-Архангельского храма иеромонах Сергий (Бабич).

В течение двух месяцев священник также проводил с призывниками беседы-лекции на темы веры и служения в армии. После этих встреч 126 юношей выразили желание стать православными.

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#военные #религия

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Александр Авдеев