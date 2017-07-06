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сегодня, 10:35 0

Роструд включил в список опасных более 60 предприятий Приамурья, среди которых детский лагерь и банк

Роструд включил в список опасных более 60 предприятий Приамурья, среди которых детский лагерь и банк
Фото: gazetavyborg.ru

Список опасных предприятий опубликовал Роструд. В Приамурье в перечень таковых попала 61 организация. Как сообщает ведомство, именно там в первую очередь пройдут проверки условий труда.

В списке находятся золотодобывающие предприятия, энергетики, дорожники, коммунальщики и строительные компании, чья деятельность связана с повышенном риском. Например, Покровский, Албынский, Маломырский рудники и прииск «Соловьевский», ДРСК, АКС и другие. Между тем в перечне указаны также администрации Завитинска и Шимановска, один из банков и даже оздоровительный лагерь «Белые горы».

По какому критерию проводился отбор, в ведомстве не уточняют.

Между тем условия труда на предприятиях могут быть отнесены к четырем классам по вредности или опасности – оптимальные, допустимые, вредные и опасные. Чем выше вероятность вредного воздействия на человека на рабочем месте, тем более высокая степень опасности присваивается организации.

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#производство #работа

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