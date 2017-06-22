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Областной минздрав прокомментировал сокращение коек и медперсонала в Селемджинской больнице

Областной минздрав прокомментировал сокращение коек и медперсонала в Селемджинской больнице
Фото: www.blagoveshensk.ru

В Селемджинской районной больнице собираются сократить 21 круглосуточную койку из 50 и пять человек младшего медперсонала. Об этом написал колумнист Амур.инфо Александр Ярошенко, сославшись на письмо областного министра здравоохранения. После публикации областной минздрав прокомментировал решение по Селемджинской ЦРБ.

«Самое дорогое – здоровье селемджинцев – охраняют всего десять врачей ЦРБ. У половины из них есть жилье в городах и цивилизованных весях, и что держит докторов в том предбаннике социального ада – тайна… По штатному расписанию врачей должно быть 21,5 единицы. Оставшиеся ставки доктора брошенного Севера делят между собой, и практически все работают совместителями, – пишет Александр Ярошенко. – Селемджинская ЦРБ накопила кредиторской задолженности более 6 миллионов рублей. Жить и лечить нас в долг – это норма для здравоохранения Приамурья. Причина хронической нищеты – недостаточное финансирование. В мае 2017 года прикрепленного населения к ЦРБ был всего 3 871 человек. Медицинскую помощь каждому занедужившему оказывают согласно тарифам, утвержденным ОМС».

В официальном ответе облминздрава сообщается следующее: «Плановая занятость койки круглосуточного стационара – 330 дней в году. Фактическая занятость коек круглосуточного стационара ГБУЗ АО "Селемджинская больница" составила 67,6 % от плана за отчетный период, что свидетельствует о недостаточном количестве госпитализированных больных».

Руководителю больницы предложили рекомендуемый поэтапный план мероприятий на 2017-2018 годы. В нем предусмотрено исключение вакантных и незанятых должностей. «Уменьшение численности медицинского персонала, непосредственно оказывающих медицинскую помощь, не предусмотрено», – пишет минздрав области.

В 2017 году также предложено сократить семь коек круглосуточного стационара, «которые не востребованы населением района на протяжении ряда лет».

«Несвоевременное разъяснение руководителем ГБУЗ АО "Селемджинская больница" механизма реализации плана коллективу учреждения привело к созданию социальной напряженности в коллективе. 06 июля 2017 года была организована встреча с коллективом, даны разъяснения по плану реализации, встречных вопросов от сотрудников учреждения не поступило. Ситуация стабилизирована», – сообщает министерство.

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#здоровье #областная власть

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Комментарии
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  • ll7pupycolwq

    ll7pupycolwq
    2 часа назад

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  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    17 минут назад

    Если койки не востребованны то нафиг они сдались тогда

  • shk0der

    shk0der
    9 минут назад

    Антон Макаров

    Если койки не востребованны то нафиг они сдались тогда



    Для начала выяснить почему они не востребованы, сильно сомневаюсь что больных в Селемджинском районе нет.

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