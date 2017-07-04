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сегодня, 10:19 4

В Белогорске нашли тело утонувшего подростка

Тело подростка, утонувшего в реке Томь 4 июля, найдено. Об этом сообщил оперативный дежурный управления по делам ГО и ЧС администрации Белогорска. Тело обнаружили в реке 6 июля в восьмом часу вечера местные жители села Тавричанка Серышевского района. Населенный пункт расположен в 15 километрах от города, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Как сообщало Амур.инфо, одиннадцатилетний мальчик с ограниченными физическими возможностями ушел купаться без спроса в район «парк Котовского» в микрорайоне Сосновка. Сообщение в полицию о том, что сын ушел гулять и не вернулся, поступило от его матери в восьмом часу вечера. Начались поиски. В ходе осмотра места происшествия на берегу реки Томь были обнаружены вещи пропавшего.

По факту в прокуратуре Белогорска было организовано межведомственное совещание с участием представителей прокуратуры, следственного комитета, полиции, комитета по образованию, управления по делам ГО и ЧС, комиссии по делам несовершеннолетних. Принято решение об усилении мер по недопущению купания в реке Томь. Разрешенных зон отдыха у воды в городской черте нет.

В городе работает телефон горячей линии 102. Белогорцев убедительно просят не оставаться безучастными и сообщать о купании несовершеннолетних в реке Томь без присмотра взрослых.

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#Белогорск #жизнь #природа #происшествия

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Комментарии
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  • ll7pupycolwq

    ll7pupycolwq
    2 часа назад

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  • Дамбо

    Дамбо
    1 час назад

    почему "в Белогорске нашли", если по тексту труп обнаружили жители Серышевского района?

  • Oldlord

    Oldlord
    40 минут назад

    Дамбо

    почему "в Белогорске нашли", если по тексту труп обнаружили жители Серышевского района?



    У них географический кретинизм!



    А власти могли бы и спасателей поднапрячь для патрулирования реки Томь.



  • Nabivachev

    Nabivachev
    30 минут назад

    Но ведь если выйти на берег реки в Сосновке, на другом берегу - уже Серышевский район. Тавричанка не так уж далеко, ее жители вполне могли пройти вверх по реке чтоб покупаться или порыбачить и оказаться не так уж далеко от Белогорска.

    Мы из Никольского вполне себе ходили на такие расстояния. Вполне повседневно было - мы, жители Белогорского района по факту ходили купаться в Серышевский район. И в ту же Тавричанку в гости ходили. Что такое 10-15 км для деревенского жителя?

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