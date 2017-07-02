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В Свободном жители разложили по дорожным ямам воздушные шарики

В Свободном жители разложили по дорожным ямам воздушные шарики

6 июня в Свободном на дороге, проходящей через микрорайон Дубовка, появились яркие воздушные шары. Местные жители таким образом попытались привлечь внимание к проблеме дорожных ям, появившихся из-за курсирующих по этому маршруту большегрузов.

Со своей проблемой жители обратились к средствам массовой информации, сообщает портал Gzt-sv.ru.

«Это не украшение – мы сигнализируем о невнимании к нам властей!» – рассказала жительница Дубовки Татьяна Стрельникова. Через микрорайон проложили свой маршрут большегрузы строителей, пояснили в пресс-службе администрации Свободного.

«На сегодня уже в графике находится проведение ремонта улицы Котовского, также там установлен знак, запрещающий движение грузовому транспорту. Кроме того, администрацией с генеральным подрядчиком строителей согласован маршрут по движению по объездной дороге минуя поселок Дубовка. Данный транспорт принадлежит субподрядной организации, и передвигается в нарушение правил дорожного движения, нарушая соглашение с подрядчиком. При этом дорожный знак был установлен повторно после того, как его уничтожили неизвестные лица.

Также ведутся переговоры с подрядчиком по внесению изменений в соглашение и о выделении денежных средств на восстановление остальных участков дорог, поврежденных подрядчиком», – сообщает пресс-служба администрации города Свободного.

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#жизнь #работа #Свободный #строительство

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Комментарии
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  • ll7pupycolwq

    ll7pupycolwq
    2 часа назад

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  • архивная

    архивная
    1 час назад

    Я подумала,глядя на фото,что местные жители,выражают радость,что к ним пришёл Газпром...

  • Грецкий Орех

    Грецкий Орех
    1 час назад

    Пусть газпром и чинит дороги раз их подряды нарушают! По крайней мере согласен с позицией администрации

  • Jeikob

    Jeikob
    58 минут назад

    Зашел на сайт Зейских огней, увидел много несоотвествии. Там журналисты пишу- о невнимании властей к людям, а тут перефразировали на внимание... В чьи ворота играем? Хотя о внимании здесь и речи быть не может, судя по фото журналистов. А областные перевирать рады, выборы скоро - приказ))))))

  • Jeikob

    Jeikob
    57 минут назад

    Хотя веры нет никому ... Журналиты - про....и

  • Jeikob

    Jeikob
    57 минут назад

    Хотя веры нет никому ... Журналиты - про....и

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