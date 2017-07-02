В Свободном жители разложили по дорожным ямам воздушные шарики

6 июня в Свободном на дороге, проходящей через микрорайон Дубовка, появились яркие воздушные шары. Местные жители таким образом попытались привлечь внимание к проблеме дорожных ям, появившихся из-за курсирующих по этому маршруту большегрузов.

Со своей проблемой жители обратились к средствам массовой информации, сообщает портал Gzt-sv.ru.

«Это не украшение – мы сигнализируем о невнимании к нам властей!» – рассказала жительница Дубовки Татьяна Стрельникова. Через микрорайон проложили свой маршрут большегрузы строителей, пояснили в пресс-службе администрации Свободного.

«На сегодня уже в графике находится проведение ремонта улицы Котовского, также там установлен знак, запрещающий движение грузовому транспорту. Кроме того, администрацией с генеральным подрядчиком строителей согласован маршрут по движению по объездной дороге минуя поселок Дубовка. Данный транспорт принадлежит субподрядной организации, и передвигается в нарушение правил дорожного движения, нарушая соглашение с подрядчиком. При этом дорожный знак был установлен повторно после того, как его уничтожили неизвестные лица.

Также ведутся переговоры с подрядчиком по внесению изменений в соглашение и о выделении денежных средств на восстановление остальных участков дорог, поврежденных подрядчиком», – сообщает пресс-служба администрации города Свободного.

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Анастасия Болотина