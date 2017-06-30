«Марсианке» Жанне Агузаровой – 55

Фото: hochu.ua

Поздравления с 55-летием сегодня принимает певица Жанна Агузарова. В 1982 году она приехала в Москву и поступила в техникум для обучения на маляра. Однако вскоре Агузарова вошла в московские богемные круги, где была известна под псевдонимом Иванна Андерс.

В 1983 году Жанна присоединилась к группе «Браво» (тогда ещё носившей название «Постскриптум»). Уже первая двадцатиминутная магнитофонная запись группы «Браво» с новой солисткой имела большой успех.

В 1986 группа была представлена Аллой Пугачёвой на Ленинградском телевидении, в программе «Музыкальный ринг». С этого года популярность группы «Браво», и в особенности её сильной вокалистки, начала расти.

Среди наиболее известных песен, относящихся ко времени участия Агузаровой в группе «Браво» – «Жёлтые ботинки», «Верю я», «Чудесная страна», «Старый отель», «Кошки» и другие хиты.

Жанна очень эпатажно, непредсказуемо ведёт себя на сцене (отчего журналистами она прозвана «богиней эпатажа»), крайне эксцентрично одевается. В своих немногочисленных интервью нередко говорит о своём внеземном происхождении и «внутренних связях» с марсианами.

* * *

Иван Купала – один из главных праздников календаря славянских народов, совпадающий с Рождеством Иоанна Крестителя. Купальские обряды, совершаемые в канун праздника («ночь накануне Ивана Купалы»), составляют сложный обрядовый комплекс, включающий: сбор трав и цветов, плетение венков, украшение зеленью построек, разжигание костров, уничтожение чучела, перепрыгивание через костер или через букеты зелени, обливание водой, гадания, выслеживание ведьмы, ночные бесчинства.

Иван Купала или Купайла – с древнейших времен известен у славян как праздник Солнца, зрелости лета и зеленого покоса. Люди опоясывались перевязями из цветов, на голову надевали венки из трав. Водили хороводы, пели песни. Старики с помощью трения сухих палочек добывали «живой огонь», разводили костры, в середину которых ставили шест с укреплённым на нем горящим колесом – символом солнца. Купальские праздники совершались во времена язычества в честь Бога Солнца, супругой которого была светоносная Заряда, красная девица. После перехода на новый стиль праздник Ивана Купала приходится на 7 июля, точнее, в ночь на 7 июля.

* * *

10 лет назад, в день «празднования трёх семёрок» (07.07.2007) в Лиссабоне были названы новые семь чудес света. Проект был организован некоммерческой организацией New Open World Corporation. Выборы новых семи «чудес света» из известных архитектурных сооружений мира происходили через SMS, телефон или интернет.

В итоге победили следующие объекты: Колизей (Италия), Великая китайская стена, Мачу-Пикчу (Перу), Петра (Иордания), Тадж-Махал (Индия) Статуя Христа-Искупителя (Бразилия), Чичен-Ица (Мексика). Египетские пирамиды Гизы не принимали участия в голосовании, поскольку были в семи чудесах света Древнего Мира и до сих пор являются одним из них.

* * *

265 лет назад родился французский ткач и изобретатель Жозеф Мари Жаккар. В 1808 году он завершает работу над усовершенствованным ткацким станом. Жаккар впервые применил перфокарты, которые применялись для образования необходимого рисунка на ткани. Кроме того, его станок был оснащён счётным механизмом.

Впоследствии перфокарты использовались также в аналитических машинах и других механических изобретениях. Машина Жаккара вскоре широко распространилась во Франции, а затем и во всей Европе. В 1812 году во Франции работало 18 тысяч станков.

* * *

110 лет назад родился американский писатель-фантаст Роберт Хайнлайн, которого часто называют «деканом писателей-фантастов». Хайнлайн стал первым профессиональным писателем-фантастом США и одним из первых, кто стал публиковаться в крупных популярных изданиях.

Карьера писателя длилась почти полстолетия, в своём творчестве Хайнлайн затронул многие темы, в том числе социальные и философские: индивидуальную свободу, ответственность индивида перед обществом, роль и формат семьи, природу организованной религии и многие другие.

В англо-американской литературной традиции Роберта Хайнлайна вместе с Артуром Кларком и Айзеком Азимовым относят к «Большой тройке» писателей-фантастов. Он стал обладателем престижных премий «Хьюго» и «Небьюла», единственным писателем, получившим «Хьюго» за пять романов.

* * *

95 лет назад родился советский актёр Иван Лапиков. В кино Лапиковым был создан ряд подлинно народных образов.

Популярность пришла к нему в 1964 после фильма «Председатель». Среди заметных работ мастера – роли в фильмах «Андрей Рублёв», «Минута молчания», «Они сражались за Родину», «Вечный зов» и других.

За четыре десятилетия работы в кино Лапиков снялся более чем в семидесяти фильмах.

Просмотров всего: 278

#история #Китай #культура #музыка #праздники #производство

распечатать

Алексей Воскобойников