Бывшая амурчанка Елизавета Родина будет бороться за корону «Миссис Россия»

Фото: vk.com/liza_rodina

За титул самой красивой женщины России будет бороться экс-амурчанка Елизавета Родина. Об участии во всероссийском конкурсе красоты «Миссис Россия» она рассказала на своей страничке в соцсетях.

Конкурс, на котором Елизавета будет представлять Санкт-Петербург, пройдёт с 12 по 19 августа в Москве, финал состоится 19 августа. Сама бывшая амурчанка поделилась с подписчиками радостью: «Я очень счастлива, что смогу принять участие в самом грандиозном и масштабном мероприятии для женщин нашей большой страны! Мечты сбываются!».

Ранее на мировом конкурсе «Миссис бабушка Вселенная», который проходил в Болгарии, экс-амурчанка получила титул «Миссис бабушка Европа».

Как сообщало Амур.инфо, сейчас Елизавета Родина живёт в Санкт-Петербурге. Но часть её жизни связана с Амурской областью. Семья несколько лет прожила на БАМе. Елизавета Родина активно занимается музыкой. Её песни можно услышать на «Дорожном радио», радио «Ваня», «Радио Дача», «Милицейской волне». В 2003 году она принимала участие в первом музыкальном шоу-проекте «Народный артист», спустя четыре года – в популярной программе «Минута славы». Также снималась в проектах «СуперИнтуиция», «Давай поженимся!».

Елизавета Родина стала бабушкой в 38 лет.

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Галя Ефимова