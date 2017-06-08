В Благовещенске в многоквартирном доме три дня нет холодной и горячей воды

Фото: efir24.tv

Жители 5-этажного дома в Благовещенске, расположенного по адресу: улица Политехническая, 55, третий день живут без холодного и горячего водоснабжения. Как выяснилось, причиной стала авария на водоводе.

По словам жильцов, воду здесь отключили в 08:00 5 июля. Об этом их предупредили через расклеенные на дверях подъездов объявления. Предполагалось, что воды не будет до 20:00 5 июля из-за проведения плановых работ. Однако ее нет и утром 7 июля.

В пресс-службе Амурских коммунальных систем ИА «Амур.инфо» сообщили, что водоснабжение в доме отключено из-за порыва на водоводе. «Накануне на месте порыва был завершен ремонт. Запустили воду, но порыв пошел дальше. Поэтому работы продолжаются, сегодня планируем их завершить», – сказали в пресс-службе.

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#ЖКХ

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Александр Авдеев