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сегодня, 09:39 4

В Благовещенске в многоквартирном доме три дня нет холодной и горячей воды

В Благовещенске в многоквартирном доме три дня нет холодной и горячей воды
Фото: efir24.tv

Жители 5-этажного дома в Благовещенске, расположенного по адресу: улица Политехническая, 55, третий день живут без холодного и горячего водоснабжения. Как выяснилось, причиной стала авария на водоводе.

По словам жильцов, воду здесь отключили в 08:00 5 июля. Об этом их предупредили через расклеенные на дверях подъездов объявления. Предполагалось, что воды не будет до 20:00 5 июля из-за проведения плановых работ. Однако ее нет и утром 7 июля.

В пресс-службе Амурских коммунальных систем ИА «Амур.инфо» сообщили, что водоснабжение в доме отключено из-за порыва на водоводе. «Накануне на месте порыва был завершен ремонт. Запустили воду, но порыв пошел дальше. Поэтому работы продолжаются, сегодня планируем их завершить», – сказали в пресс-службе.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • ll7pupycolwq

    ll7pupycolwq
    1 час назад

    Народ, сoврeмeнный oбрaз жизни убивaет нaс: тoксичнaя срeдa, нeздоровaя eдa, трансжиры и кaнцерогены, aлкoголь и курeниe и многoe другоe приводит к накoплeнию TOКCИНOВ и ПAPAЗИTOВ в нашeм организмe. Нeдaвно oбнаружили что причиной рaковых oпухолeй и 93% смeртельных болeзней - тoксины и пaрaзиты внутри нас. Вoт почитайтe как с ними бороться --- http://ocn.pt/WomZ

  • krasnova

    krasnova
    1 час назад

    При такой жаре и без воды! Еще бы электричество выключили и газ! Воды нет - греть не чего

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    А вот хорошие управляйки организовали подвоз воды. Требуйте жители воды!

  • ivan2014

    ivan2014
    1 минута назад

    на пятый этаж согнешня в три погибели носить водичку!! А то что организации работ нет совершено в АКС это точно!!! Рабочие сидят по пол дня ждут когда им, что то соизволят привезти для выполнения работ, вот это точно!!!

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