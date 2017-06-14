Железнодорожному чиновнику заплатили более 200 тысяч рублей за провоз груза

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В Амурской области руководителя одного из подразделений ЗабЖД обвиняют в по статье 204 УК РФ – «Коммерческий подкуп». Его подозревают в том, что железнодорожный чиновник получил от коммерческих структур более 200 тысяч рублей за беспрепятственную отправку грузов.

Уголовное дело возбудили в отношении руководителя подразделения погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций Забайкальской дирекции по управлению терминально-складским комплексом ОАО «РЖД». Следственные органы получили данные о том, представители двух коммерческих организаций незаконно передали ему 196 000 и 24 000 рублей за беспрепятственную отправку по железной дороге контейнеров с грузами черного и цветного металла, размещенными и закрепленными с нарушениями установленных требований.

В отношении обвиняемого в качестве меры пресечения избрали домашний арест.

Свободненская транспортная прокуратура установила надзор за расследованием возбужденного Амурским следственным отделом Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России уголовного дела, сообщает сайт Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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#происшествия #транспорт

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Василий Кленин