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сегодня, 09:31 1

Железнодорожному чиновнику заплатили более 200 тысяч рублей за провоз груза

Железнодорожному чиновнику заплатили более 200 тысяч рублей за провоз груза
Фото: www.everise.com

В Амурской области руководителя одного из подразделений ЗабЖД обвиняют в по статье 204 УК РФ – «Коммерческий подкуп». Его подозревают в том, что железнодорожный чиновник получил от коммерческих структур более 200 тысяч рублей за беспрепятственную отправку грузов.

Уголовное дело возбудили в отношении руководителя подразделения погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций Забайкальской дирекции по управлению терминально-складским комплексом ОАО «РЖД». Следственные органы получили данные о том, представители двух коммерческих организаций незаконно передали ему 196 000 и 24 000 рублей за беспрепятственную отправку по железной дороге контейнеров с грузами черного и цветного металла, размещенными и закрепленными с нарушениями установленных требований.

В отношении обвиняемого в качестве меры пресечения избрали домашний арест.

Свободненская транспортная прокуратура установила надзор за расследованием возбужденного Амурским следственным отделом Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России уголовного дела, сообщает сайт Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • ll7pupycolwq

    ll7pupycolwq
    1 час назад

    Народ, сoврeмeнный oбрaз жизни убивaет нaс: тoксичнaя срeдa, нeздоровaя eдa, трансжиры и кaнцерогены, aлкoголь и курeниe и многoe другоe приводит к накoплeнию TOКCИНOВ и ПAPAЗИTOВ в нашeм организмe. Нeдaвно oбнаружили что причиной рaковых oпухолeй и 93% смeртельных болeзней - тoксины и пaрaзиты внутри нас. Вoт почитайтe как с ними бороться --- http://ocn.pt/WomZ

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