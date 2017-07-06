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сегодня, 09:05 4

Жара, температура продолжает повышаться: прогноз погоды в Амурской области на 7 июля

Жара, температура продолжает повышаться: прогноз погоды в Амурской области на 7 июля

Плюс 33-38 градусов – до таких отметок поднимется температура воздуха 7 июля, в пятницу. В Амурской области по-прежнему солнечно. Дует западный, юго-западный ветер со скоростью 2-7, местами с порывами до 11 метров в секунду. На севере области возможны грозы.

Жарко и в Благовещенске +35...+37. Ветер с юго-запада разовьет скорость до 3-8 метров в секунду, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра. Снижение температуры синоптики обещают в воскресенье, 9 июля.

Температура воды в Амуре – 28, в Зее – 25 градусов.

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#погода

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Комментарии
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  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    Редакция, а можете писАть в заметке про погоду информацию о температуре воды в реках Амур и Зея в районе Благовещенска. Вам не трудно, а нам интересно. Спасибо)

  • Нина Гвоздкова

    Нина Гвоздкова
    2 часа назад

    Постараемся, спасибо) К сожалению, не всегда гидрометцентр данные присылает. Попробуем договориться)

  • ll7pupycolwq

    ll7pupycolwq
    1 час назад

    По последним данным ВОЗ, именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний. Начиная от гепатита и язвы желудка, заканчивая раковыми опухолями. Ежегодно 15 миллионов человек умирает из-за паразитов, а масштабы заражения таковы, что паразиты живут внутри практически каждого человека. Как очистить организм от этой заразы --- http://gg.gg/zdorov

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    55 минут назад

    Нина ГвоздковаПостараемся, спасибо) К сожалению, не всегда гидрометцентр данные присылает. Попробуем договориться)


    Хорошо. Просто в прогнозе погоды на Альфа-канале регулярно(если я не ошибаюсь) такую информацию доносят. Можно у них тырить)))

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