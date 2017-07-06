Жара, температура продолжает повышаться: прогноз погоды в Амурской области на 7 июля
Плюс 33-38 градусов – до таких отметок поднимется температура воздуха 7 июля, в пятницу. В Амурской области по-прежнему солнечно. Дует западный, юго-западный ветер со скоростью 2-7, местами с порывами до 11 метров в секунду. На севере области возможны грозы.
Жарко и в Благовещенске +35...+37. Ветер с юго-запада разовьет скорость до 3-8 метров в секунду, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра. Снижение температуры синоптики обещают в воскресенье, 9 июля.
Температура воды в Амуре – 28, в Зее – 25 градусов.
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