Жара, температура продолжает повышаться: прогноз погоды в Амурской области на 7 июля

Плюс 33-38 градусов – до таких отметок поднимется температура воздуха 7 июля, в пятницу. В Амурской области по-прежнему солнечно. Дует западный, юго-западный ветер со скоростью 2-7, местами с порывами до 11 метров в секунду. На севере области возможны грозы.

Жарко и в Благовещенске +35...+37. Ветер с юго-запада разовьет скорость до 3-8 метров в секунду, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра. Снижение температуры синоптики обещают в воскресенье, 9 июля.

Температура воды в Амуре – 28, в Зее – 25 градусов.

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Нина Гвоздкова