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Свидетелей ДТП, в котором пострадал мотоциклист, разыскивают в Благовещенске

Свидетелей ДТП, в котором пострадал мотоциклист, разыскивают в Благовещенске

В Благовещенске сотрудники ГИБДД разыскивают водителя Toyota Corona Premio, который не пропустил мотоциклиста. ДТП произошло утром 5 июля. В результате происшествия водитель двухколесного транспорта получил травмы. Сам автомобилист с места происшествия скрылся.

ДТП, видео которого опубликовало Амур.инфо, произошло на перекрестке Мухина – Зейская. При повороте налево водитель иномарки не пропустил мотоцикл Honda Shadow 750, который ехал на разрешающий сигнал светофора. Уходя от столкновения, мотоциклист опрокинулся и получил травмы.

Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей произошедшего или самого водителя Toyota Corona Premio – автомобиль 1996-1999 годов выпуска, двухцветный, по низу кузова имеется орнамент, выполненный пленкой ORACAL, сообщает пресс-служба ГИБДД по Амурской области.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении данного автомобиля, просят сообщить в Госавтоинспекцию – 59-46-86, или в дежурную часть – 42-52-62.

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#происшествия

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Комментарии
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  • ll7pupycolwq

    ll7pupycolwq
    1 час назад

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