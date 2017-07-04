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В Приамурье оштрафован вахтовик, ударивший полицейского

В Приамурье оштрафован вахтовик, ударивший полицейского
Фото: diapazon.kz

Магдагачинский районный суд приговорил к крупному штрафу вахтовика за то, что тот ударил сотрудника транспортной полиции. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 28 февраля. Житель Свободненского района возвращался с вахты домой. В здании железнодорожного вокзала станции Магдагачи он, будучи нетрезвым, устроил скандал с гражданами у железнодорожной кассы, после чего отказался повиноваться прибывшему на место сотруднику транспортной полиции. Тот предложил вахтовику проследовать в дежурную часть. Дебошир ударил полицейского по руке.

Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

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#закон #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Br35

    Br35
    3 часа назад

    ШТО. Ударил ПО РУКЕ? Да он очевидно просто отмахнулся.

  • Вредная Кошка

    Вредная Кошка
    3 часа назад

    заголовок шедевральный

  • Полиграф

    Полиграф
    3 часа назад

    а почему полицейский не расстрелял быдло там же на вокзале

  • full

    full
    2 часа назад

    Интересно, чем он ударил по руке - не глазом, случайно?

  • ll7pupycolwq

    ll7pupycolwq
    1 час назад

    По последним данным ВОЗ, именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний. Начиная от гепатита и язвы желудка, заканчивая раковыми опухолями. Ежегодно 15 миллионов человек умирает из-за паразитов, а масштабы заражения таковы, что паразиты живут внутри практически каждого человека. Как очистить организм от этой заразы --- http://gg.gg/zdorov

  • nikton

    nikton
    47 минут назад

    А почему так акцентируют внимание что данный гражданин вахтовик? Может, если бы он был чиновником, то оштрафовали бы полицейского за нападение с особой жестокостью, ну или бы посадили людей стоявших в очереди))) за несанкционированный митинг.

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