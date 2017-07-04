В Приамурье оштрафован вахтовик, ударивший полицейского

Фото: diapazon.kz

Магдагачинский районный суд приговорил к крупному штрафу вахтовика за то, что тот ударил сотрудника транспортной полиции. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 28 февраля. Житель Свободненского района возвращался с вахты домой. В здании железнодорожного вокзала станции Магдагачи он, будучи нетрезвым, устроил скандал с гражданами у железнодорожной кассы, после чего отказался повиноваться прибывшему на место сотруднику транспортной полиции. Тот предложил вахтовику проследовать в дежурную часть. Дебошир ударил полицейского по руке.

Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

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Александр Авдеев