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Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: амурская бассейновая экспедиция географического общества

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: амурская бассейновая экспедиция географического общества

Утром 7 июля гостем «Эха Москвы в Благовещенске станет председатель Амурского областного отделения Русского географического общества, член Общественных палат Российской Федерации и Амурской области Геннадий Илларионов. Геннадий Владимирович расскажет о продолжении реализации проекта «Амурская бассейновая комплексная экспедиция Русского географического общества» и новом полевом маршруте лета 2017 года.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира +7 (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру +7 (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#СМИ

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