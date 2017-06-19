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сегодня, 07:05 1

Операторов связи обязали предупреждать об опасности

Операторов связи обязали предупреждать об опасности
Фото: hardwareluxx.ru

Все компании-операторы сотовой связи обязаны безвозмездно передавать смс от МЧС с предупреждениями о возможных катаклизмах и чрезвычайных ситуациях. Такая норма в России вступила в силу 7 июля. До сих пор рассылку компании проводили по своей инициативе, сообщает «Российская газета».

В минкомсвязи и МЧС обсуждают удобный механизм реализации закрепленных требований и корректируют регламенты взаимодействия. Один оеператор уже подписал соглашение с МЧС. Другие компании также готовы это сделать.

«Мы уже взаимодействуем с МЧС по информированию абонентов, готовы следовать порядку, определенному правительством», – уточнила представитель оператора Анна Айбашева.

О непогоде сотовые операторы предупредят граждан по сигналу МЧС

Сотовые операторы сами не будут принимать решение о том, кого и когда надо предупреждать о непогоде. МЧС и его региональные подразделения сами будут решать, когда информировать население. И давать команду операторам.

Сигнал от МЧС будет поступать и представителям СМИ. Они должны будут оперативно пускать в теле- и радиоэфир информацию о ЧС. И тоже делать это на безвозмездной основе.

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#МЧС #связь

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Комментарии
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  • Алекsей

    Алекsей
    33 минуты назад

    Главное чтобы сообщения эти не были не соответствующими действительности, как частенько бывает.

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