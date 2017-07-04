Онколог: основная причина рака лёгких – курение
Онколог высшей квалификационной категории Татьяна Коробкова ответила на вопросы корреспондента Амур.инфо и рассказала, кто и почему болеет раком лёгких, почему его выявляют на поздних стадиях и что под силу сделать каждому, чтобы обезопасить себя.
– Насколько в Приамурье распространён рак лёгких?
– Заболеваемость этим видом рака стоит обычно на втором-третьем месте среди прочих разновидностей онкологии у нас в области. Ежегодно регистрируются около 300 новых случаев.
– А кто чаще болеет, мужчины или женщины?
– В силу некоторых причин чаще болеют мужчины. Это связано с тем, что основным фактором, приводящим к онкологии лёгкого, является курение. И раньше курящих было больше мужчин, которые вот и заработали сейчас рак лёгких. Сейчас мы видим тенденцию к увеличению возникновения такого вида рака у женщин. Это связано с тем, что женщины тоже приобрели привычку курить и, соответственно, пополняют ряды больных. Но пока численный перевес на стороне мужчин: 90 % больных – мужчины.
– Возраст, что-то ещё, помимо курения, влияет на возникновение рака лёгких?
– Конечно, возраст тоже является фактором риска при любой злокачественной опухоли, рак лёгкого не является исключением. А в нашем случае влияет не только старение организма, а ещё и длительность стажа курения заболевшего человека.
– Каков средний возраст заболевших?
– Старше 50 лет. Но имеется тенденция к омоложению. Это связано с ранним началом курения, с неблагоприятными экологическими факторами и общим снижением иммунитета.
– В Амурской области есть неблагоприятные экологические факторы, влияющие на возникновение рака лёгкого?
– У нас есть климатический фактор: мы относимся к неблагоприятной зоне, у нас достаточно влажный климат и холодный. Частые простудные и вирусные заболевания, бронхиты и воспаления в совокупности с другими факторами риска могут спровоцировать развитие онкологии.
– Как отличить обычный простудный кашель от кашля, при котором хорошо бы провериться на предмет онкологии?
– Любой воспалительный процесс занимает 7-10 дней, если симптомы простуды длятся дольше семи дней и не купируются теми препаратами, которые назначил врач, то конечно, надо провериться. Если кашель сопровождается патологическими выделениями – слизь, кровь, то это тоже повод обратиться к врачу.
– Кроме кашля, какими симптомами может проявиться рак лёгкого?
– К сожалению, почему мы видим достаточно высокую смертность при раке лёгкого, потому что он выявляется в основном на третьей стадии. Это связано с тем, что, пока опухоль не затрагивает какие-то важные структуры, он не проявляется. Поэтому человека, кроме кашля, должны насторожить непроходящие немотивированные болевые ощущения в грудной клетке, подъёмы температуры, слабость, похудение.
– Какой анализ нужно сделать, чтобы подтвердить или опровергнуть сомнения?
– Терапевт может лишь заподозрить наличие онкологического процесса, здесь флюорография ни в коем случае не поможет. Визуализировать опухоль можно с помощью рентгенографии в нескольких проекциях, компьютерной томографии или по показаниям, бронхоскопии.
– Разве при флюорографии не виден рак лёгкого?
– Не всегда. Мы можем увидеть периферические новообразования, а вот центральную локализацию – нет.
– Когда мы говорим о раке лёгкого, мы говорим об одном виде рака?
– Нет, их несколько. Традиционно их разделяют на две большие группы. Это мелкоклеточный и немелкоклеточный рак лёгкого. Они, в свою очередь, подразделяются на разные формы, среди них есть и достаточно агрессивные формы. Но в целом агрессивность рака лёгкого связана, в большинстве своём, с его поздним обнаружением. Клинические проявления этого вида начинают беспокоить человека на достаточно поздних стадиях.
– Как же удаётся выявить рак лёгкого на ранних стадиях?
– Профосмотры, флюорография. При показаниях типа обструктивной болезни лёгких периодически делают рентгенографию или компьютерную томографию.
– Если человеку кажется, что ему стоило бы провериться на это заболевание, куда он должен обратиться?
– Во-первых, обратиться к терапевту по месту жительства. Терапевт при сборе анамнеза выяснит факторы риска: наследственность, образ жизни, возраст и так далее. В совокупности врач оценит состояние пациента, все риски и даст, при необходимости, направление на анализ.
– Существует ли какой-то анализ крови на онкомаркер, выявляющий рак лёгкого?
– Есть. Но он используется для диагностики как вспомогательный метод исследования.
– На какой стадии это заболевание поддаётся полному излечению?
– Первая-вторая стадия. Опять-таки учитывается возраст, разные другие составляющие. Я расскажу случай из жизни: мужчина 50 лет, много и давно курящий. Вместе с мужчиной проживала молодая пара, которая готовилась стать родителями. Всем живущим в одной квартире порекомендовали сделать флюорографию, заботясь о здоровье будущего малыша. На снимке у мужчины увидели опухоль лёгких. Затем был поставлен диагноз – периферический рак лёгкого, его обследовали, прооперировали, и вот уже 12 лет он после этого живёт. Это очень хороший результат. Курить он бросил.
– Флюорографию надо делать ежегодно?
– В Амурской области флюорографическое исследование делают ежегодно, но следует отметить, что это скрининг на выявление туберкулёза, в первую очередь. Но параллельно врачи смотрят и на периферические образования, изучают снимок на наличие опухоли.
– Туберкулёз и рак связаны между собой?
– Если раньше считалось, что больные туберкулёзом не могут заболевать раком, то сейчас мы видим случаи, когда есть у человека оба этих заболевания. Одно другое не исключает. Это разные заболевания, но нельзя сказать, что туберкулёз провоцирует развитие опухоли.
– Флюорография сама по себе не является фактором, способствующим развитию рака? Это же облучение.
– Следует учитывать соотношение риск-польза. В данном случае больше пользы.
– Что обычный человек может сделать для того, чтобы обезопасить себя от рака лёгких?
– Не курить, проходить обследования и диспансеризацию в поликлинике.
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