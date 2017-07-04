Онколог: основная причина рака лёгких – курение

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Онколог высшей квалификационной категории Татьяна Коробкова ответила на вопросы корреспондента Амур.инфо и рассказала, кто и почему болеет раком лёгких, почему его выявляют на поздних стадиях и что под силу сделать каждому, чтобы обезопасить себя.

– Насколько в Приамурье распространён рак лёгких?

– Заболеваемость этим видом рака стоит обычно на втором-третьем месте среди прочих разновидностей онкологии у нас в области. Ежегодно регистрируются около 300 новых случаев.

– А кто чаще болеет, мужчины или женщины?

– В силу некоторых причин чаще болеют мужчины. Это связано с тем, что основным фактором, приводящим к онкологии лёгкого, является курение. И раньше курящих было больше мужчин, которые вот и заработали сейчас рак лёгких. Сейчас мы видим тенденцию к увеличению возникновения такого вида рака у женщин. Это связано с тем, что женщины тоже приобрели привычку курить и, соответственно, пополняют ряды больных. Но пока численный перевес на стороне мужчин: 90 % больных – мужчины.

“ Ежегодно регистрируются около 300 новых случаев

– Возраст, что-то ещё, помимо курения, влияет на возникновение рака лёгких?

– Конечно, возраст тоже является фактором риска при любой злокачественной опухоли, рак лёгкого не является исключением. А в нашем случае влияет не только старение организма, а ещё и длительность стажа курения заболевшего человека.

– Каков средний возраст заболевших?

– Старше 50 лет. Но имеется тенденция к омоложению. Это связано с ранним началом курения, с неблагоприятными экологическими факторами и общим снижением иммунитета.

– В Амурской области есть неблагоприятные экологические факторы, влияющие на возникновение рака лёгкого?

– У нас есть климатический фактор: мы относимся к неблагоприятной зоне, у нас достаточно влажный климат и холодный. Частые простудные и вирусные заболевания, бронхиты и воспаления в совокупности с другими факторами риска могут спровоцировать развитие онкологии.

– Как отличить обычный простудный кашель от кашля, при котором хорошо бы провериться на предмет онкологии?

– Любой воспалительный процесс занимает 7-10 дней, если симптомы простуды длятся дольше семи дней и не купируются теми препаратами, которые назначил врач, то конечно, надо провериться. Если кашель сопровождается патологическими выделениями – слизь, кровь, то это тоже повод обратиться к врачу.

– Кроме кашля, какими симптомами может проявиться рак лёгкого?

– К сожалению, почему мы видим достаточно высокую смертность при раке лёгкого, потому что он выявляется в основном на третьей стадии. Это связано с тем, что, пока опухоль не затрагивает какие-то важные структуры, он не проявляется. Поэтому человека, кроме кашля, должны насторожить непроходящие немотивированные болевые ощущения в грудной клетке, подъёмы температуры, слабость, похудение.

– Какой анализ нужно сделать, чтобы подтвердить или опровергнуть сомнения?

– Терапевт может лишь заподозрить наличие онкологического процесса, здесь флюорография ни в коем случае не поможет. Визуализировать опухоль можно с помощью рентгенографии в нескольких проекциях, компьютерной томографии или по показаниям, бронхоскопии.

– Разве при флюорографии не виден рак лёгкого?

– Не всегда. Мы можем увидеть периферические новообразования, а вот центральную локализацию – нет.

“ 90 % больных раком лёгкого – мужчины

– Когда мы говорим о раке лёгкого, мы говорим об одном виде рака?

– Нет, их несколько. Традиционно их разделяют на две большие группы. Это мелкоклеточный и немелкоклеточный рак лёгкого. Они, в свою очередь, подразделяются на разные формы, среди них есть и достаточно агрессивные формы. Но в целом агрессивность рака лёгкого связана, в большинстве своём, с его поздним обнаружением. Клинические проявления этого вида начинают беспокоить человека на достаточно поздних стадиях.

– Как же удаётся выявить рак лёгкого на ранних стадиях?

– Профосмотры, флюорография. При показаниях типа обструктивной болезни лёгких периодически делают рентгенографию или компьютерную томографию.

– Если человеку кажется, что ему стоило бы провериться на это заболевание, куда он должен обратиться?

– Во-первых, обратиться к терапевту по месту жительства. Терапевт при сборе анамнеза выяснит факторы риска: наследственность, образ жизни, возраст и так далее. В совокупности врач оценит состояние пациента, все риски и даст, при необходимости, направление на анализ.

– Существует ли какой-то анализ крови на онкомаркер, выявляющий рак лёгкого?

– Есть. Но он используется для диагностики как вспомогательный метод исследования.

– На какой стадии это заболевание поддаётся полному излечению?

– Первая-вторая стадия. Опять-таки учитывается возраст, разные другие составляющие. Я расскажу случай из жизни: мужчина 50 лет, много и давно курящий. Вместе с мужчиной проживала молодая пара, которая готовилась стать родителями. Всем живущим в одной квартире порекомендовали сделать флюорографию, заботясь о здоровье будущего малыша. На снимке у мужчины увидели опухоль лёгких. Затем был поставлен диагноз – периферический рак лёгкого, его обследовали, прооперировали, и вот уже 12 лет он после этого живёт. Это очень хороший результат. Курить он бросил.

– Флюорографию надо делать ежегодно?

– В Амурской области флюорографическое исследование делают ежегодно, но следует отметить, что это скрининг на выявление туберкулёза, в первую очередь. Но параллельно врачи смотрят и на периферические образования, изучают снимок на наличие опухоли.

– Туберкулёз и рак связаны между собой?

– Если раньше считалось, что больные туберкулёзом не могут заболевать раком, то сейчас мы видим случаи, когда есть у человека оба этих заболевания. Одно другое не исключает. Это разные заболевания, но нельзя сказать, что туберкулёз провоцирует развитие опухоли.

– Флюорография сама по себе не является фактором, способствующим развитию рака? Это же облучение.

– Следует учитывать соотношение риск-польза. В данном случае больше пользы.

– Что обычный человек может сделать для того, чтобы обезопасить себя от рака лёгких?

– Не курить, проходить обследования и диспансеризацию в поликлинике.

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#жизнь #здоровье

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Анастасия Болотина