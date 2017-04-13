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сегодня, 21:13 0

Переселение из «авариек» хотят завершить в большинстве муниципальных образований Приамурья в сентябре

Переселение из «авариек» хотят завершить в большинстве муниципальных образований Приамурья в сентябре
Фото: amurobl.ru

Планируется, что в сентябре 2017 года программа переселения из аварийного жилья будет успешно реализована в большинстве муниципальных образований Приамурья. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Жители аварийных бараков получат благоустроенное жилье во всех городах и районах Амурской области за исключением 9 муниципальных образований. Каких именно, в пресс-службе не называют.

Так, в Райчихинске до 1 января 2012 года аварийными были признаны квартиры 85 семей. 79 из них уже обживают новые квартиры. Среди них семья Тишелович. 36 лет они прожили в бараке, а в ноябре 2016 года переехали в новостройку. В четверг, 6 июля, их навестил губернатор области Александр Козлов. Глава региона поинтересовался, довольны ли пенсионеры новым домом.

«Очень довольны. Все нравится, – заверила губернатора Людмила Тишелович, – большая для нас радость – получить благоустроенное жилье. Вести хозяйство в бараке с возрастом становилось все труднее».

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#губернатор #жизнь

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