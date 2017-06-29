Путин снял с должностей восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН

Фото: pikabu.ru

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН. Соответствующий указ главы государства от 6 июля опубликован на официальном портале правовой информации.

Амурскую область изменения не затронули. Так, должностей лишились министр внутренних дел по республике Тыва Александр Лобанов, начальник Главного управления МВД по Кемеровской области Юрий Ларионов, начальник Главного управления МЧС по Свердловской области Андрей Зеленский и другие.

Также Владимир Путин произвел назначения. К примеру, были назначены прокуроры Новгородской области, Республики Тыва и Костромской области.

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#российская власть

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Александр Авдеев