В Благовещенске подросток истоптал цветы на клумбе (видео)

В Благовещенске на камеру попал очередной акт «цветочного» вандализма. Молодой человек ночью истоптал одну из городских клумб. Пострадали цветы, высаженные сотрудниками магазина сантехники.

Как стало известно, больше всего в результате «набега» досталось каннам. У этих растений большие красные бутоны. Но теперь зацветут не все.

«Обидно за тот труд, который мы вкладываем, именно высаживая цветы. За труд работников, которые ухаживают за цветами. А кто-то просто пришел ночью, просто проходя мимо, взял и потоптал наши клумбы. Вот это обидно!», – говорит директор магазина Ольга Патокова.

Руководство магазина пока думает, стоит ли обращаться в полицию. Раньше их клумбы никому не мешали.

Как сообщало Амур.инфо, 8 июня в центре Благовещенска две девушки вырвали недавно высаженные цветы. Инцидент произошел поздно вечером и также попал на видео. Что двигало при этом девушками, неизвестно.

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#происшествия

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Александр Авдеев