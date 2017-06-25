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В Приамурье военная техника уничтожила четыре гектара дикорастущей конопли (видео)

В Приамурье военная техника уничтожила четыре гектара дикорастущей конопли (видео)

В четверг, 6 июля, в Белогорском районе Приамурья были уничтожены четыре гектара дикорастущей конопли. Для этого применялась военная гусеничная техника, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

В мероприятии участвовали сотрудники полиции и ФСБ. Для уничтожения конопли использовали многоцелевой легкий бронированный тягач. Военная гусеничная техника с успехом справилась с задачей там, где сельхозмашины неэффективны из-за особенностей рельефа и наличия остатков разрушенных строений.

Всего с 13 июня, когда в Приамурье стартовал первый этап операции «Мак-2017», в регионе уничтожили дикорастущую коноплю на площади около 100 гектаров. Сотрудниками полиции выявлено 101 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Из незаконного оборота изъято более 37 килограммов наркотических средств, среди которых марихуана, гашишное масло и героин. Продлится первый этап операции «Мак-2017» до 15 июля.

Видео: 28.мвд.рф.

Просмотров всего: 245

#военные #природа

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Комментарии
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  • EvgenZ

    EvgenZ
    1 час назад

    А почему не высоко точную бомбу не скинули? Бред какой то, сколько впустую ресурсов затрачено.

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