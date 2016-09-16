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Драки и вымогательства: амурчане пожаловались в ОНФ на Амурский кадетский корпус

Драки и вымогательства: амурчане пожаловались в ОНФ на Амурский кадетский корпус
Фото: onf.ru

Активисты ОНФ инициировали проверку в Амурском кадетском корпусе. Народный фронт взволновало соблюдение прав воспитанников учреждения. К общественникам от родителей поступила информация, что права ребят нарушаются.

«Граждане сообщили активистам Народного фронта о драках между кадетами, фактах вымогательства у более слабых воспитанников денежных средств и личных вещей, о нежелании воспитателей и руководства реагировать на жалобы кадетов и их родителей. По словам обратившихся, на взрослых, которые пытаются защитить своих детей, оказывается психологическое давление. Недовольным рекомендуют не выносить сор из избы, чтобы их дети смогли спокойно продолжить обучение», – сообщается на сайте ОНФ.

Также в сообщении говорится, что общественникам стало известно о «грубости и несдержанности педагогов, чье поведение часто унижает достоинство учащихся, особенно тех, кто остался без попечения родителей». Кроме того, по словам заявителей, в учреждении нарушается распорядок дня: несовершеннолетних иногда без веских оснований поднимали за несколько часов до подъема, а в сильные морозы детей в наказание заставляли по 3-4 часа заниматься строевой подготовкой. Пожаловались родители и на организацию питания в кадетском корпусе, грязь и антисанитарию на кухне.

«Ситуация, которая сложилась в образовательном учреждении России, недопустима, – прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Амурской области Жаккелина Орлова. – Нарушения, озвученные нам родителями, ставят под угрозу здоровье воспитанников Амурского кадетского корпуса и требуют вмешательства исполнительных органов государственной власти».

Активисты ОНФ обратились в правительство региона за содействием, провели ряд встреч с представителями органов исполнительной власти. Руководство региона отреагировало на обращение общественников. Была создана специальная комиссия.

Получить комментарий руководства Амурского кадетского корпуса ИА «Амур.инфо» на момент публикации не удалось. Он будет опубликован позже.

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#военные #дети #образование #происшествия

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Комментарии
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  • Генрих VI

    Генрих VI
    24 минуты назад

    Интересно, кому первому пришла в голову мысль реанимировать названия "кадетский корпус", "лицей" и прочее? Ведь срам же сплошной воспитывается, а не лицеисты и кадеты.

  • молокан

    молокан
    21 минута назад

    А кто там им руководит, этим корпусом? И откуда преподаватели?

  • Graf1977

    Graf1977
    5 минут назад

    думается мне, что большинство это бывшие военные списанные по здоровью или по сокращению

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