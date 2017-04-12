Из-за жары в Благовещенске отменили экскурсии на чердаке краеведческого музея

Фото: amurvisit.ru

Из-за повышенной температуры воздуха в Благовещенске пришлось отменить экскурсии на чердаке Амурского областного краеведческого музея. Одна из них должна была состояться в четверг, 6 июля.

Из-за жары железная крыша чердака быстро нагревается. Сам чердак при этом не оборудован кондиционером. По ощущениям самих сотрудников музея, сейчас на чердаке еще жарче, чем на улице, и посетителям там будет некомфортно.

Ближайшие экскурсии запланированы на 13, 20 и 27 июля. Работники музея надеются, что жара спадет и все желающие смогут узнать о тайнах чердака, на котором воссоздали атмосферу дореволюционного Благовещенска.

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#культура #погода

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Александр Авдеев