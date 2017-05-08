В ночном небе появится самый яркий объект после Солнца и Луны

Фото: meteovesti.ru

14 июля с космодрома Байконур в Казахстане будет запущен небольшой, размером с ноутбук, спутник «Маяк». Выйдя на орбиту, он развернет гигантскую пирамиду – солнечный отражатель, изготовленный из крепкой, но очень тонкой пленки. Он будет отражать свет и светить ярче любого другого объекта в ночном небе после Солнца и Луны.

Как сообщает «Центр ФОБОС», миссия «Маяка» – стать эталоном для проверки видимой звездной величины и протестировать систему аэродинамического торможения, чтобы в дальнейшем можно было бы спускать объекты с орбиты, не применяя двигатели. Это очень важно для освобождения космоса от мусора.

Спутник создан командой разработчиков на площадке московского политеха, а деньги собраны с помощью народных пожертвований. Когда спутник запустят, можно будет воспользоваться специальным мобильным приложением, сообщающим, что в данный момент «Маяк» пролетает именно над вами.

Просмотров всего: 592

#космос #технологии

распечатать

Александр Авдеев