Белогорск перестанет быть моногородом

Фото: пресс-служба Белогорска

Власти Белогорска намерены преодолеть монозависимость города к 2020 году. Управленческая команда Белогорска прошла первый модуль образовательной программы «Обучение команд, управляющих проектами развития моногородов» в Российской Академии народного хозяйства и государственной службе при президенте Российской Федерации.

В состав управленческой команды вошли пять человек. Руководитель – глава города Станислав Мелюков. В составе команды первый заместитель министра внешнеэкономичексих связей, туризма и предпринимательства Амурской области Сергей Левицкий, замглавы по экономике Валентина Дацко, генеральный директор СК «Мост-Восток» Сергей Рафалюк, а также представитель резидента ТОР «Белогорск», главный бухгалтер Горпищекомбината Татьяна Хухрянская.

Обучение направлено на формирование команд, способных реализовывать проекты по развитию моногородов, создание единого пространства работы с проблемами монопрофильных муниципалитетов, а также на совершенствование навыков межличностного взаимодействия и командной работы для эффективного анализа ситуации в моногороде, планирования и реализации мероприятий, направленных на снижение монозависимости, создание рабочих мест и привлечение инвестиций, сообщает пресс-служба Белогорска.

Обучение управленческой команды Белогорска включает в себя несколько направлений: от учебных мероприятий до проектной работы. «Обучалось 20 команд из 20 моногородов России. Задача каждой – найти пути выхода от монозависимости. При защите своего проекта решили восполнить пробел в законодательстве, касающийся методики ухода от монозависимости через определенные критерии. Сейчас их нет, – рассказал глава Белогорска Станислав Мелюков. – Задача Белогорска к 2020 году от монозависимости уйти. Посчитали необходимым выработать некое проектное решение на этот счет. Наше предложение стало неожиданным. Поэтому продолжим обучение по установленной программе, но свой проект по выработке критериев для моногородов оформим по-другому».

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#Белогорск #городская власть

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Анастасия Болотина