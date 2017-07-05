Под Благовещенском иномарка не пропустила автовышку ЗИЛ

Фото: ИА "Сканер"

В четверг, 6 июля, под Благовещенском произшло ДТП с пострадавшим. На перекрестке Новотроицкого шоссе и поворота на село Чигири столкнулись автовышка ЗиЛ и легковой автомобиль Toyota Voxy, сообщает ИА «Сканер».

Toyota Voxy выезжала со второстепенной дороги и не пропустила ЗИЛ, который ехал по главной – Новотроицкому шоссе со стороны Свободного. В результате столкновения пострадал водитель «тойоты» – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Врачи скорой помощи оказали ему помощь на месте происшествия.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Василий Кленин