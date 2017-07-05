Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:30 0

Под Благовещенском иномарка не пропустила автовышку ЗИЛ

Под Благовещенском иномарка не пропустила автовышку ЗИЛ
Фото: ИА "Сканер"

В четверг, 6 июля, под Благовещенском произшло ДТП с пострадавшим. На перекрестке Новотроицкого шоссе и поворота на село Чигири столкнулись автовышка ЗиЛ и легковой автомобиль Toyota Voxy, сообщает ИА «Сканер».

Toyota Voxy выезжала со второстепенной дороги и не пропустила ЗИЛ, который ехал по главной – Новотроицкому шоссе со стороны Свободного. В результате столкновения пострадал водитель «тойоты» – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Врачи скорой помощи оказали ему помощь на месте происшествия.

Просмотров всего: 477

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 3

Драки и вымогательства: амурчане пожаловались в ОНФ на Амурский кадетский корпус

Происшествия 3

Очевидцы: в Благовещенске велосипедист специально поцарапал автомобиль (видео)
Общество 1

В Приамурье осужденного оштрафовали за «нецензурщину»
Происшествия

На Зее инспекторы ГИМС ловили катер, заплывший в зону купания (фото)