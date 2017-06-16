«Вечёрка» Амур.инфо 6 июля: жара, сатурнианский спирт и рейтинг влиятельности губернаторов

«Вечёрка» Амур.инфо – это общая картина событий текущего дня. То, что в потоке новостей вы могли пропустить, а мы решили вам рассказать. Самое важное, самое заметное, самое забавное и самое необычное – каждый день в нашей вечерней рубрике.

Температура, как подмышкой, тридцать шесть

Температура в Приамурье наконец сравнялась с человеческой: 6 июля установлен новый исторический максимум дня: +36 градусов по Цельсию. Как отмечают некоторые не теряющие оптимизма граждане, ещё чуть-чуть, и погода станет водкой. Энергетики, тем временем, предупредили, что из-за жары многие амурчане могут остаться без света.

Зима близко

Памятуя об известной фразе Джорджа Р. Р. Мартина, амурские ремесленники решили приблизить холодное время года и сотворили железный трон, сделанный из 387 мечей. Каждому, кто хочет ощутить себя героем «Игры престолов», можно прийти в благовещенский горпарк и взобраться на это чудо-сооружение.

В Тынде застрелили медведя

Тындинские полицейские были вынуждены застрелить молодого медведя, вышедшего к жилым домам в поисках еды. Сначала мишку пытались спугнуть, но он не желал возвращаться в лес, а напротив, начал приближаться к людям.

Губернатор влияет меньше

Губернатор Амурской области Александр Козлов занял 83 строчку в июньском рейтинге влияния губернаторов России. Таким образом, Александр Александрович (наряду с главами ЕАО и Калмыкии) вошёл в тройку самых невлиятельных губернаторов страны.

Импортозамещай меня полностью!

Вот вы говорите – санкции, санкции, а глава российского Минсельхоза Ткачёв, меж тем, обещает в течение ближайшей пятилетки полное замещение импортного продовольствия отечественным продуктом. В общем, как говорил Матроскин, «я со своей Муркой ни за что теперь не расстанусь».

Одной строкой

Кто ищет – тот найдёт. Британские учёные обнаружили на спутнике Сатурна спирт.

Медведев раскрыл тайну века: в правительстве на столах лежат карандаши, потому что ручки воруют.

В Новокузнецке наладили уличный книгообмен с помощью обычных холодильников.

В Китае построили солнечную электростанцию в виде забавной панды.

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Алексей Воскобойников