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Очевидцы: в Благовещенске велосипедист специально поцарапал автомобиль (видео)

Очевидцы: в Благовещенске велосипедист специально поцарапал автомобиль (видео)

В социальных сетях появилось видео инцидента с велосипедистом. Как утверждается, оно было снято в Благовещенске в районе дома № 14/14 по Игнатьевскому шоссе. На кадрах видно, как водитель двухколесника царапает два автомобиля.

На улице припаркованы две легковых иномарки. Мимо них на велосипеде проезжает парень, который чем-то ударяет по машинам – сначала по одной, затем по другой. В результате, по крайней мере, одна из них оказывается поцарапана. После этого, как сообщают очевидцы, парень скрылся.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» сообщили, что обращения в полицию по данному факту 6 июля не поступало. Тем не менее стражи порядка проводят проверку.

Видео: instagram.com/blag_dtp.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • titan28

    titan28
    2 часа назад

    парень просто не справился с управлением велосипеда

  • Одногруппник

    Одногруппник
    1 час назад

    Амур инфо собрало сплетни , а до этого видео, где велосипедист просто засмотрелся в телефон и столкнулся с автомобилями не смотрели? Виликая новость освещать больше нечего?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    36 минут назад

    titan28

    парень просто не справился с управлением велосипеда



    вообще сильно похоже,что да.

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