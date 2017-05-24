Очевидцы: в Благовещенске велосипедист специально поцарапал автомобиль (видео)

В социальных сетях появилось видео инцидента с велосипедистом. Как утверждается, оно было снято в Благовещенске в районе дома № 14/14 по Игнатьевскому шоссе. На кадрах видно, как водитель двухколесника царапает два автомобиля.

На улице припаркованы две легковых иномарки. Мимо них на велосипеде проезжает парень, который чем-то ударяет по машинам – сначала по одной, затем по другой. В результате, по крайней мере, одна из них оказывается поцарапана. После этого, как сообщают очевидцы, парень скрылся.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» сообщили, что обращения в полицию по данному факту 6 июля не поступало. Тем не менее стражи порядка проводят проверку.

Видео: instagram.com/blag_dtp.

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#происшествия #транспорт

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Александр Авдеев