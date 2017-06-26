В Приамурье осужденного оштрафовали за «нецензурщину»

Фото: m.moe-lipetsk.ru

В Приамурье заключенный, отбывающий наказание в исправительной колонии № 8, выплатит 2 тысячи рублей штрафа за оскорбление сотрудника исправительного учреждения, в адрес которого использовал нецензурную брань, употребляя при этом выражения, унижающие честь и достоинство человека.

В ходе проверки установлено, что, отбывая дисциплинарное взыскание в штрафном изоляторе за нарушение режима содержания, осужденный на законные требования сотрудника колонии проявил агрессию, стал выражаться в адрес сотрудника нецензурной бранью.

В отношении заключенного возбудили дело об административном правонарушении по статье «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». Теперь отбывающий срок заплатит штраф в размере 2 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#криминал #происшествия

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Галя Ефимова