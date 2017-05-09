Питомцев приюта для бездомных животных в Верхнеблаговещенском обеспечили водой

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Вблизи приюта для бездомных животных в селе Верхнеблаговещенское Благовещенского района удалось оборудовать скважину. Теперь питомцы приюта будут всегда обеспечены водой.

«Порядка 20 тысяч рублей собрали на скважину. Долго искали человека, который согласится провести работы за такие деньги – их было недостаточно. В итоге нашли, скважину пробурили, и теперь у нас есть вода. Мы очень счастливы», – рассказали ИА «Амур.инфо» в фонде помощи животным «Горячие сердца» Благовещенска.

Скважина заработала 6 июля.

Как сообщало Амур.инфо, потребность в воде у приюта возникла из-за пересыхания единственного в округе ручья. Воду волонтерам приходилось возить в канистрах из города.

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#животные

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Александр Авдеев