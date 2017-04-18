На Зее инспекторы ГИМС ловили катер, заплывший в зону купания (фото)

В районе Благовещенска на реке Зее ловить нарушителей инспекторам ГИМС приходится каждый день – водители катеров, скутеров, гидроциклов и других маломерных судов не всегда управляют ими добросовестно. В среду, 5 июля, пришлось догонять отдыхающих, которые забыли надеть спасательные жилеты и заплыли на катере в зону для купания.

Из-за участившихся случаев гибели на воде на охрану амурских водоемов вышли инспекторы государственной инспекции маломерных судов. Специалисты следят за тем, чтобы владельцы моторных судов не нарушали правила вождения и безопасности. В сутки они выписывают от трех до десяти протоколов нарушителям. Чаще всего из-за отсутствия водительских прав.

За управление маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения можно лишиться прав. Это самоё жесткое наказание. Минимальный штраф, который можно получить за их несоблюдение – 100 рублей. В такую сумму оценивается управление судном без удостоверения и отсутствие при себе документов. За это, кстати, можно лишиться водного транспорта.

«Когда на судне отсутствуют документы, по которым можно определить законность его эксплуатации, у нас судно помещается на штраф-площадку до выяснения обстоятельств и предоставления документов, и затем судно возвращается владельцу», – рассказал старший государственный инспектор ГИМС Александр Коваленко.

Водители маломерных судов иногда забывают про техосмотр и не регистрируют свои катера и скутеры. Да и на борт не прочь посадить пассажиров больше положенного – их допустимое количество указано в судовом билете. Нарушение правил плавания тоже популярно среди водителей.

«Я прошел под мостом не там, где надо. Я прошел через второй пролет, надо было через третий. Там знак висит специальный, а я забыл. Мне вменили статью 11.7, выписали штраф, сказали, что можно было и прав лишиться. Я как бы всё понял, постараюсь избежать таких сложностей», – признался один из нарушителей.

Инспекторы ГИМС во время патрулирования не только ловят нарушителей, но и спасают тех, кто не справился с течением и заплыл слишком далеко.

В выходные дни патрулирование водоёмов усиливается. Только в Благовещенском районе на реке Зее выходят на службу до трех экипажей. Если есть необходимость, их выставляют и на реке Амур. Дежурят инспекторы в разных районах области.

«С начала навигации выявлено 107 административных нарушений, по сравнению с прошлым годом их число уменьшается. То есть, граждане более законопослушные, более подготовленные», – рассказал начальник центра ГИМС МЧС России по Амурской области Иван Воробьев.

В этом году в областном центре ГИМС зарегистрировали около 180 маломерных судов. Права на них получили более двухсот человек. Насколько добросовестными они окажутся, проконтролирует государственная инспекция.

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Василий Кленин