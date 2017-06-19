На спутнике Сатурна найден органический спирт

Фото: VistaNews.ru

Органический спирт на спутнике Сатурна Энцеладе обнаружили британские планетологи. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Nation News. По словам исследователей, выбросы гейзеров спутника содержат большое количество метанола – простейшего органического спирта, чьё наличие в водах луны Сатурна, однако не является доказательством наличия жизни в её океане.

«Открытие океанов на лунах планет-гигантов и потенциальных условий для зарождения жизни в них заставили нас задуматься, есть ли она там. Но, к сожалению, в данном случае метанол возникает не в недрах Энцелада, а в тот момент, когда вода выбрасывается гейзерами в космос. Поэтому молекулы этого спирта вряд ли можно считать следами жизни», – отметила Эмили Драбек-Маундер из университета Кардиффа на ежегодной встрече Королевского астрономического общества Великобритании.

Шлейфы на поверхности Энцелада изучали при помощи 30-метрового телескопа IRAM, установленного на территории Испании.

Открытие метанола в выбросах Энцелада при наблюдениях с Земли, как отмечает Драбек-Маундер, говорит о том, что следы жизни на его поверхности и в его окрестностях можно искать и при помощи крупнейших наземных обсерваторий, таких как «Аресибо» или недавно запущенный 500-метровый радиотелескоп FAST. С другой стороны, интерпретация полученных ими данных потребует запуска ещё одного зонда к Сатурну, так как «Кассини» завершит свою миссию и сгорит в атмосфере планеты в ближайшие месяцы.

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Алексей Воскобойников