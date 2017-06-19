На спутнике Сатурна найден органический спирт
Органический спирт на спутнике Сатурна Энцеладе обнаружили британские планетологи. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Nation News. По словам исследователей, выбросы гейзеров спутника содержат большое количество метанола – простейшего органического спирта, чьё наличие в водах луны Сатурна, однако не является доказательством наличия жизни в её океане.
«Открытие океанов на лунах планет-гигантов и потенциальных условий для зарождения жизни в них заставили нас задуматься, есть ли она там. Но, к сожалению, в данном случае метанол возникает не в недрах Энцелада, а в тот момент, когда вода выбрасывается гейзерами в космос. Поэтому молекулы этого спирта вряд ли можно считать следами жизни», – отметила Эмили Драбек-Маундер из университета Кардиффа на ежегодной встрече Королевского астрономического общества Великобритании.
Шлейфы на поверхности Энцелада изучали при помощи 30-метрового телескопа IRAM, установленного на территории Испании.
Открытие метанола в выбросах Энцелада при наблюдениях с Земли, как отмечает Драбек-Маундер, говорит о том, что следы жизни на его поверхности и в его окрестностях можно искать и при помощи крупнейших наземных обсерваторий, таких как «Аресибо» или недавно запущенный 500-метровый радиотелескоп FAST. С другой стороны, интерпретация полученных ими данных потребует запуска ещё одного зонда к Сатурну, так как «Кассини» завершит свою миссию и сгорит в атмосфере планеты в ближайшие месяцы.
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